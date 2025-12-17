财政预算案2026︱公众咨询今日展开 陈茂波欢迎市民踊跃发表意见（附连结及电邮）

政府就新一份2026/27年度《财政预算案》，今日（17日）起展开公众咨询。财政司司长陈茂波欢迎市民踊跃发表意见。

陈茂波表示，今年香港尽管面对重重的外围挑战，但经济仍然展现出较大的韧性，总体稳中有进。特区政府巩固提升香港的国际金融中心地位和竞争力，以及全方位推动经济及创科发展的政策，成果渐现，亦为香港的进一步发展增添有利条件。

他指，明年是国家「十五五」规划开局之年，香港如何进一步扩大经济发展的面向和领域、加快创新科技的培育和应用、加速优化产业结构，更好融入和服务国家发展大局；同时创造更多优质的就业职位，让经济增长和多元化的成果更好惠及市民，将是新一年度《财政预算案》的重要课题。

陈茂波称，在拟备新一份《财政预算案》的过程中，希望多听意见，与大家多倾、多讲，凝聚力量，携手共建更有活力、更美好的香港，欢迎市民踊跃发表意见。

同时政府上载一段影片，片中陈茂波手持相机游走各大街小巷及游乐场，与市民同乐、打篮球。陈茂波表示，要进动香港更蓬勃发展、促进科技更好服务市民，强调希望多听意见，与大家多倾多讲，凝聚力量，携手共建更有活力的香港，2026/27年度《财政预算案》已展开公众咨询，市民可以不同方式提出意见，包括登入专设网站、利用电邮：[email protected]、电话2810 3768、传真2147 5770或邮寄政府总部财政预算案咨询工作组等。