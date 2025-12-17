李家超述职︱习近平嘱咐对接「十五五」 谭耀宗解读：要主动做不能「等指示」

国家主席习近平昨日（16日）听取行政长官李家超述职期间，嘱咐香港要主动对接国家「十五五」规划，推动香港实现更好发展。全国港澳研究会副会长谭耀宗今早（17日）在商台节目解读指，香港在「十五五」规划中扮演关键角色，必须主动对接国家发展战略，发挥自身优势，为国家作出贡献的同时，也为香港的未来发展找准方向。

谭：融入国家发展大局乃双赢之举

谭耀宗指出，香港与国家的经济关系密不可分，融入国家发展大局不仅是贡献国家，更是香港自身发展的需要。他指出，「十五五」规划建议为香港指明了方向，特别是在巩固和提升国际金融、航运中心等传统优势方面。同时，规划也要求香港建设国际创新科技中心，以配合国家由科技带动经济发展的策略。

他指相较于深圳等地，香港在科技产业化方面有所不足，研发成果多停留在理论层面。他认为，香港应借鉴内地成功经验，将科技研发与产业应用相结合，并利用香港的金融中心地位，为创科企业提供融资支持，促进科研成果转化。谭耀宗又指，特区政府需要承担起「一国两制」下治理香港的主体责任，主动而积极地对接中央的发展方向和期望。

对于今年习主席开场白少了「全力支持」说法，谭耀宗认为，这并非意味中央不再支持香港，恰恰相反，中央一直全力支持香港，「中央不嬲都全力支持香港，特区政府要做第一责任人」。他举例指，早前大埔发生严重火灾，中央第一时间表达关心，并表示随时准备提供消防车、设备和资源等援助，这正体现了中央的全力支持。因此，不应单纯因为言辞表述上的差异，而解读为中央减少支持。

谭耀宗总结指，在新的发展阶段，香港特区政府作为「第一责任人」，必须更主动、更积极地落实中央的要求和期望，「（中央）系要你主动做，唔系就咁坐喺度等指示。」在过程中若有需要，中央政府定会给予支持和政策配合。他相信，只要特区政府主动进取，中央必定会配合和支持，共同推动香港的繁荣发展。