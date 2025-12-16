李家超述职︱习近平肯定特区政府工作 陈茂波：坚定港府改革创新决心

国家主席习近平在北京接见述职的行政长官李家超，充分肯定行政长官带领特区政府勇于担当、积极进取，坚定维护国家主权、安全和发展利益，成功举行第八届立法会选举，并主动融入国家发展大局，实现经济稳步增长。财政司司长陈茂波表示，感谢习主席对特区政府工作的肯定，并指这将激励特区政府未来继续把工作进一步做好。

陈茂波指出，在中央的坚实支持、特区政府的带领和全社会的共同努力下，香港有效应对外围不明朗环境，扎实推进「高质量发展」及「高水平安全」。他强调，香港整体经济稳中向好，金融市场表现强劲，招商引资成绩紥实，外贸持续录得双位数增长，并成功开拓了更广阔的贸易伙伴关系。此外，访港旅客人数创疫后新高，零售、餐饮和住宅物业市道均渐见回稳。陈茂波续指，香港在「一国两制」下优势继续突出，在多项国际排名取得更好的成绩，成为国际资金、企业和人才的最佳汇聚枢纽。

行政长官李家超（左）在北京向国家主席习近平（右）述职，汇报香港经济、社会和政治等方面的最新情况。

陈茂波表示，国家正迈向「十五五」规划开局之年，香港将进一步发挥「一国两制」的独特优势，提升并扩展金融、航运、贸易等传统优势产业，同时积极培育新动能。他提及，香港将更好善用市场资源以加快北部都会区发展，并与大湾区兄弟城市深化合作、强化机制对接，携手把大湾区建设为国际领先的金融和科技创新中心，成为汇聚高端人才、策动原始创新的重要基地，更好服务国家发展大局。

他亦强调，国家的蓬勃发展是香港繁荣稳定的最大底气，习主席的勉励和肯定，坚定了香港改革创新的决心，在更好融入和服务国家发展大局中，香港自身也必定能开创更亮丽的发展前景。

