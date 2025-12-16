李家超述职︱三司长感谢习近平充分肯定特区政府工作 对香港未来发展提出明确方向和要求

国家主席习近平在北京接见述职的行政长官李家超，政务司司长陈国基表示，习主席在讲话中提到大埔宏福苑火灾令人痛心，他感谢习主席的高度重视和深切关怀，感谢中央港澳办就救援物资等的积极协调，以及内地企业和海内外同胞的无私捐助。

宏福苑大火︱陈国基：指示全政府配合独立委员会工作

行政长官日前就大埔火灾成立独立委员会，陈国基指，已明确要求全政府包括所有部门和单位必须主动支持和全力配合独立委员会工作，各相关政策局及部门正整合与规管巡查以及和火灾相关的各类资料，以便尽快提交予委员会参考，助其顺利开展审视工作。

他亦衷心感谢习主席对行政长官和特区政府工作的充分肯定，以及长期以来对香港特区的殷切关怀与坚定支持，并对香港未来发展提出明确方向和要求。

行政长官李家超（左）在北京向国家主席习近平（右）述职，汇报香港经济、社会和政治等方面的最新情况。

陈茂波：国家蓬勃发展是香港繁荣稳定最大底气

财政司司长陈茂波表示，习主席充分肯定行政长官带领特区政府勇于担当、积极进取，坚定维护国家主权、安全和发展利益，成功举行第八届立法会选举，并主动融入国家发展大局，实现经济稳步增长。他感谢习主席对特区政府工作的肯定，并指这将激励特区政府未来继续把工作进一步做好。

陈茂波强调，国家的蓬勃发展是香港繁荣稳定的最大底气，习主席的勉励和肯定，坚定了香港改革创新的决心，在更好融入和服务国家发展大局中，香港自身也必定能开创更亮丽的发展前景。

林定国：律政司将紧记习主席叮嘱

律政司司长林定国则指，习主席表达了对行政长官和特区政府工作的充分肯定，对他和特区政府其他同事来说，是十分大的鼓舞。习主席叮嘱香港要主动对接国家「十五五」规划，推动香港实现更好发展，在法治建设方面，提及要加快涉外法治体系和能力建设，健全国际商事调解、仲裁、诉讼等机制。

他又指，律政司将紧记习主席的叮嘱，在行政长官领导下，更主动发挥这方面的优势，进一步强化香港作为国际法律服务及争议解决中心，助力国家涉外法治建设，以高水平法治支持高质量发展。

