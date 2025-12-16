李家超述职︱向习近平汇报四方面 称香港将推行系统性改革 不允许大埔火灾悲剧重演

行政长官李家超正在北京述职，他今午（16日）在中南海瀛台向国家主席习近平汇报香港当前形势和特区政府工作情况。李家超晚上在驻京办会见传媒时表示，就大埔宏福苑火灾查出真相、问责到底，自己在汇报期间清晰向习主席报告，对方亦指示要抓紧落实。

黎智英3项罪成彰显法律正义

李家超表示，自己向习主席汇报了香港在政治、经济和社会的整体情况，汇报包括四方面，第一，特区政府坚定不移维护国家安全、保持高度警惕，过去一年抓紧时间完善维护国家安全的相关法律制度和执行机制，完善维护国安附属法例的立法，修订职工会条例和监狱规则等工作，进一步填补国安风险的假板。

李家超又提到，法庭昨日已就黎智英案作出裁决，裁定黎智英3项控罪全部成立，法庭的定罪判决，彰显了法律正义，维护了香港的核心价值。

立法会投票率超上届 反映施政方向获认同

第二，立法会选举顺行举行，以及政府持续支援大埔火灾灾民，全力做好善后和复原工作。李家超指，选举前发生宏福苑火灾，感谢中央关心和全力支援处理灾情，特区政府在市民支持下，完成立法会换届选举工作，整体投票率达31.9%，超过上届投票率，彰显特区政府施政方向、火灾救援重建和改革的决心，令立法会工作得到市民大致认同。

他又谓，在行政主导和「爱国者治港」原则下，政府会与新一届立法会良好合作，共同推动火灾支援和重建工作。政府亦会推行系统性改革，并大力发展经济、改善民生。他又向习主席汇报了特区政府全力以赴做好伤员救治、善后支援、社会复原、全面调查、制度改革等工作，并成立由陆启康法官主持的独立委员会，全面找出真相，追究责任到底。他承诺会推行系统性改革，打破利益藩篱，不允许悲剧再次发生。

香港会抓紧十五五规划机遇

第三，香港特区保持经济发展良好势态，民生持续改善。他指出，香港抓紧十五五规划机遇，推动八大中心建设和发展，利用好香港享有国家、国际双重叠加优势发展经济。他形容，经济增长是改善民生的基础，能够创造就业和财富，自己重视民生，在这3年多以来，一直致力改善基层住房问题，兴建3万个简约公屋，又处理了两个老大难问题，包括简朴房取缔劣质㓥房，和立法规管网约车。

第四，香港特区会主动融入和服务国家发展大局，对接十五五规模。李家超感谢中央过去一年推出多项挺港、惠港措施，包括支持国际调解院落户香港、扩展「港资港法、港资港仲裁」的适用范围、粤车南下12月23日进入香港市区，这些措施将进一步增添香港的发展动能。