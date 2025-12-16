黎智英案｜中律协吁法律界团结 支持司法人员无畏无惧 捍卫香港法治

香港中律协坚决支持香港高等法院依法审理香港首宗勾结外国或者境外势力危害国家安全的案件（「黎智英案」），并裁定被告黎智英罪名成立。香港中律协坚定支持香港特区政府依据《香港国安法》，防范、制止和惩治危害国家安全的违法行为和活动。香港中律协呼吁香港法律界团结一致，全力支持司法人员无畏无惧，继续专业独立履行审判职责，维护国家安全和香港法治。

黎智英案审讯历时 156 日，程序公开透明，充分展示司法机构在外部势力干预下仍坚守法治，依证据裁决。勾结外国势力危害国家安全属任何国家皆不能容忍的严重违法行为和活动。有法必依，执法必严。依法追责是维护国家安全与香港繁荣稳定的必要法律之举。完善法治制度与安全环境，是企业信心与经济发展的重要基础。香港中律协呼吁香港法律界坚守专业，全力支持法院依法审理国安案件，反对外部势力施压，在《香港国安法》和《维护国家安全条例》共同形成的有效法律保护网下，共同维护国家主权、安全和发展利益，确保「一国两制」的行稳致远与香港长远繁荣稳定。