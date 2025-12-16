习近平充分肯定李家超及特区政府工作 过去一年坚定维护国家主权、成功举办立法会选举

行政长官李家超今日（16日）在北京展开第二日述职行程，下午向国家主席习近平，汇报香港经济、社会和政治等方面的最新情况。习近平接见李家超期间表示，李家超带领特别行政区政府勇于担当、积极进取，坚定维护国家主权、安全、发展利益，成功举行第八届立法会选举，主动融入国家发展大局，实现经济稳步增长。香港由治及兴迈出新步伐。「中央对你和特别行政区政府的工作是充分肯定的。」

习近平嘱咐：主动对接国家「十五五」规划

习近平又指，大埔重大火灾令人痛心，再次向遇难者、殉职消防员表示哀悼，对家属以及受灾同胞表示慰问。

习近平提到，二十届四中全会，对「十五五」时期国家经济社会发展，作出顶层设计和战略擘画，强调要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治的方针，促进香港长期繁荣稳定。「你和特别行政区政府要主动对接国家『十五五』规划，推动香港实现更好发展。」

李家超：衷心感谢习主席和中央关怀支持 全力做好灾后支援重建

李家超回应指，衷心感谢习主席和中央政府一直以来对香港特区的关怀和支持。他指过去一年，坚持贯彻「一国两制」方针，坚定维护国家安全，积极推行「以结果为目标」的管治文化，深化改革、发展经济、改善民生。在政府与社会的共同努力下，经济持续发展，政府的财政有望在今年由亏转盈。香港在多方面的国际排名上升，这些都反映香港不断稳步向前，和国际社会对香港的信心。

他又提到，上月大埔火灾对社会带来沉重打击，感谢习主席高度重视，向不幸遇难者和殉职消防员致以深切哀悼，并向遇难者家属和受灾市民表达慰问，指示中央港澳办及时协调相关单位，协助特区政府救援。内地省市、企业以及海内外同胞，纷纷对香港给予支持，送上慰问和捐款。特区政府会全力做好灾后的支援和重建工作。

去年，国家主席习近平在总理李强陪同下，接见李家超。当时习近平称赞李家超担当作为、务实进取，历史性完成《基本法》第23条立法，集中精力拼经济、谋发展，推动解决住房、医疗等民生难题，加强对外交流合作，不但提升国际影响力，进一步巩固了香港稳定发展的良好态势，「中央对你和特别行政区政府的工作是充分肯定的。」