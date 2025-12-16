Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱汤家骅：「勾结」定义明确 若接触外国势力要求制裁 无论有否成功皆属违法

政情
更新时间：10:54 2025-12-16 HKT
发布时间：10:54 2025-12-16 HKT

「壹传媒」创办人黎智英，以及三家与《苹果日报》相关公司，因涉嫌串谋勾结外国势力危害国家安全，昨日（15日）由三名国安指定法官作出裁决。黎智英被裁定两项串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及发布煽动刊物罪，全部罪名成立。行会成员、资深大律师汤家骅今早（12月16日）在商台节目解构黎智英「勾结外国或境外势力」的定罪关键，特别提到两大关键元素在于「接触相关势力」并「要求制裁等敌对行为」，只要有所行动，无论最终有否说服对方都是违法。

国安法律属「防御性」 一旦发生会有严重后果

汤家骅指出，是次案件是完全根据普通法原则处理。他提到，有关「勾结外国势力」的定义，《香港国安法》第29条已写得很清楚，而今次案例可再进一步明确。他指单纯与海外团体往来互动，不符条例中「勾结」的定义，但如向外国政治势力要求制裁国家或本港等敌对行为，这才是勾结。

如果纯粹讨论制裁行动，表达个人意见，甚或同意某部分制裁的主张，又是否列入「勾结」？汤家骅认为「勾结」的关键在于「要同外国政治势力有接触」，性质与单纯「发表言论」有分别。反之，只要与外国势力有所接触并建议制裁，无论该制裁有否发生，都属违法。「国安法律是防御性的，就算没有真正发生（制裁）都是犯罪，一些事情未发生前就要阻止它，因为一旦发生了，后果往往是不可收拾，即使『拉你去枪毙』都没有用。所以毋须证明你说服到美国总统，只要有接触并『提出要求』已是勾结。」

汤家骅认为，香港社会已相对理性，绝大部分人都理解特区政府的出发点与法庭判决，但他最担心的，是一些对中国不友善的国家，会借黎智英案炒作，压逼中国。他相信多名特区官员就案件统一表态，目的是希望在政治上「设下防线」表明立场。

他指，海外现时有一些不理性的声音，包括指控法官「被买通」、黎智英一被捕就是「政治逼害」，这些说法完全不符事实。他认为在海外也有理性的人士，自身也接触过一名英国负责亚太地区的官员，对方明白香港发生什么事，但坦言英国内部政治生态，有许多人爱哗众取宠，或巴结前港督彭定康，误当其是「香港通」，透过附和彭定康的言论争取支持。汤家骅指英国现实政治生态就是如此，即使有理性的声音，也难以公开表达，惶论反映香港实况。

