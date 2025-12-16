大棋盘︱启德首办跨年演唱会 通关时间可延长？

大埔火灾后社会气氛沉重，多项盛事及喜庆活动取消，但自从上周开始，政治风向已有变化，呼吁逐步「复常」的声音增加，加上圣诞佳节将至，旅游业界亦希望趁黄金档期多做生意。旅发局设于中环的「冬日小镇」近日已重开，但除夕烟花汇演预料会取消，据悉，由政务司司长主持的节庆安排跨部门工作小组，较大机会明日开会正式拍板有关安排，并交代延长元旦过关时间。

行会成员、精神健康咨询委员会主席林正财上周公开表示，社会总要复常，节庆活动应继续举行；同日旅发局圣诞主题活动重开，旅游事务署亦恢复上演「幻彩咏香江」，社会风向已倾向继续进行节日喜庆活动，但大原则是保持尊重，避免太高调。

除夕烟花向来是倒数活动重头戏，由于时间延伸到元旦日凌晨，加上不少内地旅客现时倾向即日来回，2024年元旦日凌晨曾出现大批旅客滞留的景象。政府其后每次节日长假期前夕都会召开跨部门会议，其中去年工作小组在12月中开会，公布深圳湾口岸于除夕当晚通宵服务、罗湖口岸清关服务延长至凌晨2时。

在今年，即使倒数烟花汇演料取消，但其他倒数活动会如常，加上内地歌手周深当晚在启德主场馆举行跨年演唱会，因此对深宵跨境交通，也形成一定潜在需求。有官场中人指，除夕过关时间延长多久，需视乎烟花活动是否如常举行，才最后拍板；目前有多个关口其实已通宵运作，例如港珠澳大桥。

周深被誉为「国宝级歌手」，今次是他首次来香港开演唱会，也是启德首次举行跨年演唱会，除夕夜当晚9时开骚，至凌晨12时半，但观众最多约4万人，即使全部要过关返回内地，亦未必需要通宵疏导。官场中人指，现时一般在启德观赏演唱会的观众，若在晚上10时45分才散场离开，基本上已难赶及东铁的尾班车，因此旅客多是乘坐跨境巴，经港珠澳大桥返回内地，故今次跨年演唱会对延长过关时间，未必有决定性影响，相信罗湖口岸去到凌晨两点或两点半左右便已足够。

另一知情者指，政府自两年前启动节日安排工作后，与内地当局已「夹惯夹熟」，早于上星期节庆活动未公布恢复前，已与深圳方面有沟通，只待政府审视社会气氛后，即可公布通关安排。

候任饮食界立法会议员梁进表示，大埔火灾发生后，市民消费意欲明显下降，12月酒席、晚餐聚会等不少预约都改期或改形式，今个星期情况才稍有改善。他理解到重启灯饰等节日气氛装饰后，政府需时观察社会反应，但提醒对饮食业界而言，实际上传统旺季月份不多，12月档期非常重要，又指社会需要走出伤痛，在冬至、除夕之际与家人团聚十分重要。

实政圆桌议员田北辰认为，除夕夜延长通关安排近年已成惯例，若只是一年不举行烟花汇演，不应随意改动。他指香港是国际城市，圣诞、除夕节日气氛是吸引内地游客要素之一，即使无烟花仍有许多其他吸引的除夕活动，继续保留便利过关安排，有助提升旅客体验。

