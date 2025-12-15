黎智英案｜陈茂波 : 裁决向本地和国际社会发出清晰讯息 危害国安必会受到法律制裁

财政司司长陈茂波今日于社交平台发文，指经过长达150多天的严谨审讯，高等法院原讼法庭今日就黎智英及《苹果日报》三家相关公司危害国家安全的案件作出裁决，他们两项串谋勾结外国势力及一项发布煽动刊物罪皆成立。

他指在很长的一段时间里，黎智英等以《苹果日报》作为工具，反中乱港、煽动对中央和特区政府的仇视，以及危害香港社会稳定，到2019年黑暴期间以及其后的时间，更加肆无忌惮。法庭在详细分析包括《香港国安法》和《刑事罪行条例》等相关法例的法律观点和审视大量确凿的证据后，作出这次的裁决。这不仅让正义得到彰显，也向本地和国际社会发出清晰的讯息，危害国家安全、危害香港社会稳定的行为必会受到法律的制裁。

香港社会经历过黑暴祸害，随着《香港国安法》和《维护国家安全条例》相继实施，重建了安全稳定的环境，既保障了市民大众的权利和自由，也确保正常商业活动畅顺进行，让香港对国际资金和投资者更具吸引力。种种事实都说明，在「一国两制」下，香港的制度优势正持续吸引资金流入、海内外企业和人才汇聚。今年以来，香港在多项国际排名、外商调查等都取得更好的成绩，足证香港自由、开放、安全、便利的营商环境，以及国际竞争力，广受认同。香港欢迎海内外企业和人才来港投资兴业和发展事业，共享未来亮丽的发展机遇。