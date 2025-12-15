黎智英案｜港澳平 : 任何人胆敢危害国安 无论有何「后台」都必定受法律严惩

国务院港澳办发表署名「港澳平」题为《坚决支持香港特区对反中乱港首恶分子黎智英依法定罪》的评论文章，指黎智英是一系列反中乱港事件的主要策划者和参与者，是港版「颜色革命」的幕后黑手，是外部反华势力的代理人和马前卒，罪恶昭彰、祸害深重。

文章指黎智英长期以来「逢中必反」，投靠外国和境外势力，对香港、对国家干尽各种坏事，严重冲击「一国两制」原则底线，严重危害国家安全，严重破坏香港繁荣稳定，严重损害市民利益福祉。市民不会忘记「修例风波」期间，「港独」猖獗、「黑暴」肆虐、「揽炒」横行的惨痛景象；不会忘记黎智英频频窜访美西方国家勾结外部反华势力、乞求对港对华制裁，甚至叫嚣「为美国而战」，同时操控舆论工具肆意制造和传播谣言，挑拨对立、煽动仇恨、美化暴力，并为反中乱港分子和「港独」势力提供资金支持的累累恶行；不会忘记在香港国安法实施后，黎智英仍毫不收敛，继续发表煽动文章、招徕外部干预的顽劣嘴脸。

相关新闻：黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

文章又指法庭审理过程中揭露的大量事实，确凿证明黎智英从事危害国家安全的行为和活动，让人们进一步认清其就是过往香港之乱的罪魁祸首，就是甘当外部势力「走狗」「爪牙」的汉奸国贼。包括香港同胞在内的全国人民都对此义愤填膺，强烈要求依法对其予以严惩。

文章强调，维护国家主权、安全、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，香港特区负有维护国家安全的宪制责任。香港国安法实施以来，特区行政、立法、司法机关认真履职尽责，坚决防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。香港社会重回正轨，广大市民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障。国安才能港安、家安，已经成为香港社会的强大共识。

港澳平强调，香港法治不容撼动。有法必依、违法必究，法网恢恢、疏而不漏。今天的香港，维护国家安全法律制度和执行机制愈加健全。外部势力和反中乱港分子肆无忌惮、为所欲为的日子已经一去不复返。任何人、任何组织胆敢挑战维护国家安全法律、实施危害国家安全行为和活动，无论其打著什么幌子，无论其有什么「后台」「主子」，都必定受到法律的严厉惩治。

港澳平坚定支持香港特区全面准确实施香港国安法，任何妄想阻挠香港特区维护国家安全的图谋都是徒劳无功的。外部势力施压干预香港特区审理国安案件，甚至威胁制裁特区政府官员和司法人员的卑劣行径，动摇不了香港特区坚定维护法治、维护国家安全的决心意志，只能更加激起香港社会的同仇敌忾，只能更快敲响其在港代理人的丧钟！

相关新闻 : 相关新闻：

黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 警方法院外严密布防 确保首宗勾结外力案裁决顺利进行

黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒