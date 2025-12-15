黎智英案｜范骏华：黎智英所作所为危害国家主权 须依法追究责任

「壹传媒」创办人黎智英，今日（15日）由三名国安指定法官作出裁决，黎被裁定两项串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及发布煽动刊物罪，全部罪名成立。全国政协委员、候任立法会议员范骏华表示，黎智英所作所为严重违反国安法及相关国家安全条例，危害国家主权、安全与发展利益，必须依法追究责任。

范骏华：判决公平、公正、公开 彰显特区维护国家安全坚定决心

范骏华指，香港是法治社会，没有任何人、组织、团体或机构可以凌驾于法律之上。司法独立是香港得以成为国际金融中心的重要基石之一，更是维护社会稳定、保障市民权益的核心支柱。黎智英的所作所为，毫无疑问是严重违反国安法及相关国家安全条例的典型例子，其行径危害国家主权、安全与发展利益，也损害香港的繁荣稳定，必须依法追究责任。

他表示，今日的判决公平、公正、公开，立场鲜明、毫不含糊，既体现了法律的严肃性与权威性，也彰显了香港特区维护国家安全、守护法治底线的坚定决心。罪犯为自身过往的罪行承担相应代价，实乃天公地义，亦是法治社会的必然要求。任何势力企图透过任何渠道向中国香港特区政府施压，或干预司法独立，均属明显的非法干预，既不符合香港法律规定，也损害香港的整体利益与社会公义，必将遭到香港社会各界的坚决反对，也绝不可能得逞。

范骏华强调，维护国家安全是香港特区的宪制责任，实践法治精神是香港的核心优势，两者相辅相成、密不可分。唯有坚定维护国家安全，筑牢法治防线，才能为香港的长期繁荣稳定提供坚实保障，让香港持续发挥国际金融中心的独特作用。

范骏华指，判决公平、公正、公开，彰显特区维护国家安全坚定决心。资料图片