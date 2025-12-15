黎智英案｜邓炳强 : 裁决清楚说明任何人企图危害国安 必然难逃法网

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司被控串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物共3罪，今日( 15日 )被裁定全部罪成。保安局局长邓炳强回应裁决时表示，政府欢迎法庭裁决，指裁决清楚说明任何企图危害国家安全的人「必然难逃法网」，不论如何狡辩事实和证据在法庭面前都会不攻自破，法庭审判必然会揭露所有真相。

强调法庭审讯公平、公开、公正

邓炳强又称，在法庭公开审讯能清楚说明严重性，控方列出海量文字、影像证据，及证人供词，可以将黎参与策划、组织发动一系列暴乱恶行的主导角色明显向社会展示。他批评黎及其团伙，多年以《苹果日报》作为平台散播假消息、假新闻，为反对派提供抺黑中央，唱衰政府的平台，以虚假片面的报道误导市民、荼毒青年、煽动仇恨宣扬、宣扬和美化暴力，并为反中乱港份子提供资金，支持所谓的港独势力，引发2019年港版颜色革命和黑暴，令市民受无尽的苦难。他强调，法庭审讯公平、公开、公正。

他形容黎智英无耻充当美国、西方代理人，乞求外部势力制裁特区和国家，出卖国家利益，配合美西方插手香港事务，在港制造乱局，令本港经济停顿，影响社会发展。

