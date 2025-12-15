黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒

「壹传媒」创办人黎智英，以及三家与《苹果日报》相关的公司，因涉嫌串谋勾结外国势力危害国家安全，今日（15日）由三名国安指定法官作出裁决。黎智英被裁定两项串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及发布煽动刊物罪，全部罪名成立。行政长官李家超今日中午在赴北京述职前会见传媒，回应有关裁决。

黎智英案︱李家超：黎挑拨社会对立 其行可耻

李家超指出，欢迎法庭判决。他提到，黎智英长期利用旗下媒体《苹果日报》肆意制造社会矛盾、挑拨社会对立，煽动仇恨、美化暴力，公然乞求外国制裁中国、制裁香港特区、招引外部干预。黎智英损害国家根本利益和香港市民福祉，其行可耻，其心歹毒。黎智英恣意妄为的罪行是在众目睽睽下进行，证据确凿，法庭的定罪判决彰显了法律的正义，维护了香港的核心价值。

相关新闻：黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

李家超：详细研究判辞后再作更全面声明

李家超重申，黎智英恣意妄为的罪行在众目睽睽之下进行，证据确凿，法庭的定罪判决，彰显了法律的正义，维护了香港的核心价值。他强调，法律从不容许任何职业或背景的人，假借人权、民主和自由之名，公然伤害国家和同胞。

李家超表示，特区政府有责任维护国家安全，会坚决打击危害国家安全的行为和活动。他指，特区政府有法必依，违者必究，执法必严，并承诺会全力防范、制止和惩治危害国家安全的活动和行为，「履行这天经地义的责任」。他强调特区政府旗帜鲜明，司法机关理直气壮，无惧任何威吓，坚定履行维护国家安全的责任。

特区政府发言人进一步回应裁决。资料图片

特区政府发言人：外部势力攻击抹黑不攻自破

特区政府发言人其后发声明指：「法庭就本案颁下的裁决理由长达855页，完全公开供公众查阅，巨细无遗地说明法庭对相关法律原则和证据的分析，以及裁定黎智英和三间被告公司有罪的理由。法庭在裁决理由中清楚表明，黎智英并非因其政治观点或信念受审。法庭的定罪裁决有理有节，充分展现法庭严格依照法律和证据作出裁决，不受任何干涉，更绝无任何政治考虑。」

当局引述法庭于裁决理由中清楚指出，黎智英长年对中国怀有怨愤和憎恨。远在《香港国安法》实施前，黎智英已经构思美国可以利用哪些手段制衡中国。当2019年的示‍威演变成抗争运动，黎智英及《苹果日报》是‍走在抗争运动最前线的其中一员。案中大量文件证据支持控方证人的证供属诚实可靠，包括黎智英的即时通讯软件记录，证明Mark Simon积极为他安排与美国高层官员、国会议员、政客等会面，表达希望美国对中国和香港特区实施制裁、封锁和敌对行动；黎智英指示《苹果日报》高层发起一人一信行动，借此争取美国对中国实施制裁。

此外法庭指出，《香港国安法》实施后，虽然黎智英请求制裁的言行变得含蓄和隐晦，但是不论在《香港国安法》实施前或后，他的唯一意图就是，即使要牺牲中国和香港特区人民的利益，也要谋求中国共产党倒台。法庭认为黎智英作证时多处自相矛盾、前后不一、闪烁其词和不足为信，法庭拒绝接纳他的证供。黎智英是三项控罪所指的串谋的首脑，他的所作所为显示他意图实施该等串谋，对中国和香港特区的国家安全构成威胁和伤害。

发言人续指︰「特区政府留意到在『黎智英案』的执法、检控、审判各个阶段，均有来自四方八面的抹黑攻击、干预施压，特别是以美西方为首的外部势力一直不断抹黑香港特区的执法行动和司法程序，又以卑劣政治操弄和谎言企图美化黎智英及其团伙的犯罪行为，更以所谓的『制裁』恫吓法官、检控官、执法人员及其他特区政府官员，试图干预香港特区法院依法进行审判，作出妨碍司法公正和破坏法治的行为。任何合理、明辨是非的人，只要详细了解法庭今天颁下的裁决理由，都会认同法庭审判不偏不倚；外部势力的卑鄙图谋终会徒劳无功，不攻自破。」当局又批评，一些别有用心的人将本案的犯罪行为与新闻自由混为一谈，强调黎智英羁押期间得到适切待遇及医疗照顾。

政府指出，案件审讯期间，外部敌对势力一直藉本案抹黑攻击特区政府依法履行维护国家安全的重要职责，甚至对中央和特区政府的官员实施所谓「制裁」。外部势力和其代理人也继续透过『软对抗』，煽动市民对中央和特区政府的憎恨。当局指维护国家安全只有进行时，没有完成时。特区政府必定继续在《香港国安法》和《维护国家安全条例》的坚实保障下，坚定不移维护国家主权、安全、发展利益，持续完善相关法律制度和执行机制，以有效应对不断变化的国安风险形势，以高水平安全护航高质量发展，确保「一国两制」实践行稳致远。

行会非官守议员 : 法庭定罪判决彰显法律正义 维护香港核心价值

行政会议非官守议员今日（15日）发表以下声明，就高等法院原讼法庭裁定黎智英「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及「串谋发布煽动刊物罪」罪成，行政会议非官守议员欢迎法庭的定罪判决。

行政会议非官守议员表示，香港是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。法庭的定罪判决彰显了法律的正义，维护了香港的核心价值。

行政会议非官守议员谴责任何勾结外国或境外势力，危害国家安全的行为，违法者必须为他们的违法行为承担法律后果，被定罪人士罪有应得。

行政会议非官守议员会继续支持特区政府坚定履行维护国家安全的责任，全力防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。