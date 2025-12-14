罗淑佩分享诗歌传递「喜乐」 冀灾后社会心中存盼望与平安

今天（14日）是普世基督宗教「将临期」的第三主日，教会传统上以「喜乐」为主题，继续预备纪念耶稣基督降生和带出圣诞节的真正意义。文化体育及旅游局局长罗淑佩所属教会也在今日举行主日崇拜，她负责带领诗歌敬拜环节，并在社交平台发文分享诗歌《神未曾应许》，期望这首诗歌能与灾民同行，与社会一同踏上复常之路的日子当中为大家带来一点力量。

罗淑佩表示，大埔火灾发生后，她思量多时，如何在这样的情况下，依然合宜地传递「喜乐」的信息，带出平安、盼望余又能对逝者和灾民带来追思及安慰。最后，回应牧者围绕「靠主喜乐」的经文与讲道，她选唱了《神未曾应许》这首诗歌。歌词写道，神没有应许天色常蓝、花儿常开，但祂应许人们「生活有力，行路有亮光，工作得息，试炼得勉励，危难有赖，无限的体谅，不死的爱」。她指出，这些都是社会现在很需要的一份心中平安、心中盼望，有了这些，市民就可以有心中喜乐。

罗淑佩所属教会在今日举行主日崇拜，她负责带领诗歌敬拜环节。罗淑佩FB

罗淑佩在社交平台发文分享诗歌《神未曾应许》。罗淑佩FB