财政预算案2026︱陈茂波：公众咨询即将展开 投资者和商界对本港经济前景持续乐观

财政司司长陈茂波表示，投资者和商界对本港经济前景持续乐观，投资开支增速加快。有本地商会调查显示，本港企业对营商前景的信心显著上升。过去数月，相继有金融机构和大型电商平台，租用或购入多层商业楼面甚至整幢商厦，透过加强在本港的部署以开拓内地以及国际业务。这些都反映市场对未来的正面预期。

陈茂波：建立品牌是高增值发展模式重要构成部分

陈茂波今早（14日）在网志表示，昨日在维园揭幕的工展会，吸引了大批市民和大湾区旅客入场，自身也到了维园现场逛逛，买了些健康食品、地道小吃、社企产品和智能家电，当中有不少属于本地品牌。

他指多年来，香港强调建立品牌的重要性，这是高增值发展模式的重要构成部分。品牌代表着对质量和价值的追求，令客户及消费者愿意付溢价购买更好的产品、服务和体验。特别是进入「人工智能+」的时代，社会对产品的智能化有更高的要求，而科技亦为产品开创更多新的设计维度和应用场景。因此，厂商如能抓紧科技趋势，研发并制造更多创新产品，并结合更高效的品牌建立与管理，加上「香港设计」、「香港制造」本身的「品牌」优势，相信将有利于释放更大的潜在商机，并拓宽新的发展空间。这也是助力发展新质生产力、支持高质量发展的途径。

最新数据显示，今年以来香港的货物出口按年录得双位数增长，加上本地需求改善，私人消费开支轻微加快，零售、餐饮和住宅物业市道均回稳，企业投资开支亦增加，让香港即使面对不明朗的外围因素，今年以来经济仍然稳步发展，首三季合计本港经济按年增长3.3%，早前亦上调了对全年经济增长的预测至3.2%。

首11个月访港旅客人数按年增幅12%

陈茂波提到，服务出口表现亦受惠于蓬勃的金融市场，以及访港旅客量增加至疫情后的新高。在政府和业界的共同努力下，今年首11个月，访港旅客人数超过4,500万人次，已超越去年全年水平，按年增幅12%。当中，有超过23%是内地以外的旅客，达到1,077万人次，按年升幅16%。访港旅客量增加，也支持了零售和餐饮市道。

他指即将来临的圣诞和新年假期，形形色色的活动，以及业界的不同优惠推广，盼能为市民创造更多与亲友共聚、相互祝福的好时光，并吸引更多旅客到来，为消费市道，以至整体经济注入更大的动力。

旅游业持续升级转型、做优做强

此外，陈茂波认为旅游业持续升级转型、做优做强，相关基建设施也不断提升，佳绩续现。最近，香港国际机场在全球公认的业界殿堂级荣誉—第32届「世界旅游奖」中获选为「全球最佳顾客体验机场」。事实上，有国际市场研究公司的统计指，香港国际旅客到访量，位列全球第二。香港中西文化荟萃、充满活力、城乡郊野咫尺之隔，世界美食纷陈且丰俭由人，以及治安良好等优势，都正获得进一步的肯定。

他指，过去多年，全方位推动创科及经济发展的政策，正逐步为香港的进一步发展增添有利条件，也让香港有更大的韧性应对外围的挑战。新一年度的《财政预算案》公众咨询即将展开，如何进一步扩大经济发展的面向和领域、加快创新科技的培育和应用，加速优化产业结构，创造更多优质的就业职位，为高质量发展增添动能，将是重要课题之一。政府期待大家更多的具体建议，一起群策群力，共建更美好的未来。

