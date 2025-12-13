宏福苑五级火｜独立委员会9个月完成报告 陈曼琪：履行议员职责 监察政府彻查真相

大埔宏福苑火灾发生至今逾两周，特首李家超昨日（12日）公布独立委员会的主席及成员名单、职权范围和权力等，委员会将审视火灾成因和相关维修工程是否存在违法行为等问题，并指明要在9个月内完成报告。成功连任的选委界议员陈曼琪今日（13日）在社交平台表示，全力支持行政长官的决定，尤其认同委员会于9个月内完成全面调查报告，并具备「备用权力」，可按需要依据《调查委员会条例》转为法定调查委员会。政府亦已承诺全面配合调查工作。

陈曼琪以专业法律知识推动政府工作

陈曼琪指出，这次独立委员会的全面调查，连同警方及廉署的刑事调查，体现了特事特办、从速从严的原则，有助彻底查明火灾真相、严肃跟进问责，并向社会全面公开。她作为立法会议员及法律界一员，定必切实履行监察责任，以专业法律知识推动政府全面公开调查结果；严肃跟进善后、重建及支援工作；依法追究责任；推动制度及法律改革。

陈曼琪将全力支持政府依法施政，谨守监察角色，确保这次悲剧转化为改革的契机，保障市民安全，维护公众利益。