Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜独立委员会9个月完成报告 陈曼琪：履行议员职责 监察政府彻查真相

政情
更新时间：17:42 2025-12-13 HKT
发布时间：17:42 2025-12-13 HKT

大埔宏福苑火灾发生至今逾两周，特首李家超昨日（12日）公布独立委员会的主席及成员名单、职权范围和权力等，委员会将审视火灾成因和相关维修工程是否存在违法行为等问题，并指明要在9个月内完成报告。成功连任的选委界议员陈曼琪今日（13日）在社交平台表示，全力支持行政长官的决定，尤其认同委员会于9个月内完成全面调查报告，并具备「备用权力」，可按需要依据《调查委员会条例》转为法定调查委员会。政府亦已承诺全面配合调查工作。

陈曼琪以专业法律知识推动政府工作

陈曼琪指出，这次独立委员会的全面调查，连同警方及廉署的刑事调查，体现了特事特办、从速从严的原则，有助彻底查明火灾真相、严肃跟进问责，并向社会全面公开。她作为立法会议员及法律界一员，定必切实履行监察责任，以专业法律知识推动政府全面公开调查结果；严肃跟进善后、重建及支援工作；依法追究责任；推动制度及法律改革。

陈曼琪将全力支持政府依法施政，谨守监察角色，确保这次悲剧转化为改革的契机，保障市民安全，维护公众利益。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
3小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
8小时前
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝
擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
22小时前