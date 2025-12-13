立法会选举2025｜曾国衞承认火灾影响投票率 无效票多或与选民不了解要求所致

立法会换届选举已顺利完成，有131万人投票，投票率为31.9%。政制及内地事务局局长曾国衞今早(13日)在一个电视节目上，承认大埔宏福苑火灾对投票率有一定影响，但对最终的投票率感到欣慰。对于有分析指，今次投票率是回归以来第二最低，曾认为社会不应与立法会选举改制前的投票率作比较。

他表示，始终以前的选举，反中乱港份子是透过一个不完善的选举制度进入议会，与现在已完善的选举制度有很大的分别，现在的是君子之争，大家比政纲、拼实力。被问到若没有火灾，投票率是否可更高时，他强调政府及候选人都很努力，整个选举氛围非常好，承认本期望今次的投票情况会更进一步，可惜不幸地发生了火灾，的确会对投票造成影响。

至于地区直选有4.1万张无效选票，是回归以来最高，曾国衞解释，一区要选出两名议员，有些市民或不小心，甚至不太清楚情况下，以为要拣选两位议员，变成无效票，不认同是因为有人被逼投票所致。他指会进一步加强提醒选民要如何投票，而若社会接受，不排除重新考虑引入智能投票箱。

当被问到投票率上升可否获中央信任推动立法会普选，他认为整体选举安排以至选举制度，目前都是朝著一个好的方向走，正是中央都乐见的，希望日后的时机成熟或者实际情况许可，最终达至《基本法》所规定的普选产生的目标。

