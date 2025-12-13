立法会 | 大主席「班长」或破例一人同任 陈振英被看高一线掌大权

立法会秘书处一连两日为新一届议员开简介会，并计划于月底就宣誓作采排，亦已预留明年1月1日及2日可能进行宣誓，届时将选举主席。一直盛传全国人大常委、现任内会主席、民建联李慧琼，被看高一线可出任大主席，消息指，现任财会主席、金融界陈振英近月更被看好，且有传他或将打破惯例，一人兼任议员总协调人「班长」一职。同时立法会各板块亦正积极「抢人才」，据说部分新人未熟规矩，差点被「氹」入党，令多名资深议员笑言要向「新丁」宣传提防骗子。

若民建联戴多顶帽 或令人感觉议会被垄断

第七届立法会多名「老将」宣布不连任，大主席、内会主席、财会主席等重要位置，以及「班长」一职该如何布局，确令众人头痛，皆因有资历的议员很大部分来自民建联。多名资深议员都认为，民建联不能同戴多顶帽，否则对其他政党不公平，且令人感觉议会被垄断，但没有经验的议员又怕会出乱子。



单就大主席一职，多名资深议员承认届尾时李慧琼早早跑出，但之后大埔火灾民建联陷舆论风眼、民情汹涌，倘若民建联代表率领立法会，社会批判声音难以预料，相信主席一职早已暗地易帅。亦有分析称，周二（9日）全体新旧议员见传媒时，陈振英有份发言，可见端倪。

没有泛民主席、「班长」或一人兼顾

而「班长」是否又可让民建联接棒呢？有议员分析，过往大主席与「班长」要分工，皆因有泛民，不能由议会大主席领军建制派，但现在已没有泛民，大主席行政上负责协调，在政治上都可以，故要各板块势力均衡情况下，由大主席担任「班长」亦无可厚非。

料李慧琼续任内会主席 吴永嘉任副手

内会主席一职极大可能继续由李慧琼出任，而按上届经验，李有时要到北京开会缺席会议，内会副主席多了机会要在大会会议上「顶班」，故谁压得了场是另一个考验。据了解，目前「两朝元老」经民联吴永嘉呼声最高；财会主席则很有机会落到自由党邵家辉手上，吴、邵二人与陈振英都是2016年首次投身立法会。

「新丁」疑被骗要入党 获资深议员提点可幸免

另外，新一届立法会「争櫈仔」前哨战早已开打，各板块都积极筹组联合名单，以更好地拣座位、房间及委员会名额，但这些名单从来都不是政治板块，谨属技术性协调，即是名单人数越多，在选择位置时有更大话语权。据了解，有议员向「新丁」声称，不加入名单就入不到委员会，令他们误以为必须「入党」，有人差点加入政党，后来获资深议员提醒才可幸免。

各政治板块积极抢人才 料有「新丁」坚持独立

除了政党外，上届政治板块「G19」只余10人，据了解，目前已找到6名「新丁」确认加入，其余人仍在商讨中，而体演文出界霍启刚将出任新召集人；「C15+」余下7人，由于教联会需捆绑在一起，因此候任议员伍焕杰及黄锦良势必加入。据悉，有「新丁」仍希望保持独立，很有机会不加入任何板块，但有资深议员认为，欠缺旧人支援，他们难开展工作，要看开局半年后才可确认最终布局。

记者：郭咏欣