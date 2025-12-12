亚太经合组织｜财政部长会议明年10月在港举行 李家超 : 将全力以赴 支持会议圆满成功

中国将担任亚太区经济合作组织（亚太经合组织）2026年的东道主。中央政府今日（12日）宣布，2026年亚太经合组织财政部长会议定于明年10月在香港举行。

李家超: 特区政府将全力以赴 全面和周详筹备

行政长官李家超表示，国家是2026年亚太经合组织东道主，亚太经合组织财政部长会议2026年10月首次在香港特区举行。特区政府将全力以赴，会全面和周详筹备，全力支持国家主办2026年亚太经合组织会议圆满成功。他感谢中央政府对香港的信任和支持，特区政府会发挥香港作为国际金融中心的经验和优势，确保在香港举办的财政部长会议成功。香港亦会利用好这次机会，深化国际交往合作，更好融入和服务国家发展大局。

李家超指特区政府将全力以赴，全面和周详筹备，全力支持国家主办2026年亚太经合组织会议圆满成功。资料图片

亚太经合组织财政部长会议明年10月在港举行。资料图片

陈茂波 : 有助深化与其他亚太经合组织成员合作

财政司司长陈茂波表示，在「一国两制」下，凭着国家的坚实支持，香港国际金融中心的功能不断发展，地位不断巩固和提升。他衷心感谢国家选择在香港举办财长会议，一方面让港府向与会经济体和国际社会展示香港在经济、金融及社会等方面的全方位发展，另一方面也深化与其他亚太经合组织成员的合作，充分彰显香港「超级联系人」的角色。

陈茂波指衷心感谢国家选择在港举办财长会议，一方面让港府向与会经济体和国际社会展示香港在经济、金融及社会等方面的全方位发展，另一方面也深化与其他亚太经合组织成员的合作，充分彰显香港「超级联系人」的角色。资料图片

作为亚太经合组织2026年的东道主，中国负责筹备及主持明年亚太经合组织领导人非正式会议、一系列部长级会议和其他会议。财政部长会议将以国家财政部主办、特区政府承办的方式在港举行，并由财经事务及库务局局长主持专责工作组，负责统筹会议策划和筹备等相关工作。

届时，亚太经合组织成员的财政部门负责人与相关国际组织的代表将汇聚香港出席会议，体会香港作为国际大都会的独特魅力，以及背靠祖国、联通世界的优势，有助说好国家故事和香港故事。