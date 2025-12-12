大埔宏福苑五级火｜陆启康：未来9个月会按职能 聚焦三大范畴研究

大埔宏福苑夺命大火，造成多人死伤。行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因，今日（12日）决定委任陆启康法官担任独立委员会主席、陈健波、欧阳伯权为委员。

陆启康表示，感谢行政长官的信任，委任自己担任独立委员会主席，未来邀请不同行业的专家向委员会提供意见。委员会将在未来9个月聚焦三大范畴，包括了解大火起火原因、蔓延的情况及理由、审视大型楼宇维修的安排、检视现行法律规管及惩罚是否足够；委员会按审视的结果向行政长官提出建议。有关的委员会既是独立委员会，亦可按照香港法例第38章《调查委员会》条例，向行政长官成立针对某些指定事项的法定调查委员会，专门调查指定事项。

他又称，在调查开展前，相信主席会见传媒是首次，可见事件的严重性，以及调查事件的决心。他作为法官亦会理性、公平，不可感情用事，不可有先设立场。他亦指选管会于选举后要递交报告，但会以调查委员会的工作为先，有需要时会考虑辞任选管会的工作，同时亦不会出席选管会的任何记者会。

行政长官李家超今日（12日）表示，独立委员会将于9个月内完成审视大埔宏福苑火灾的成因、人命伤亡及财产损毁情况，并就改善措施提出建议。