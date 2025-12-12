李家超：12月述职期间会向习近平主席汇报香港最新情况 当中包括火灾善后工作

大埔宏福苑夺命大火，造成160人死亡，多人受伤，行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因。李家超今日（12日）下午就大埔宏福苑火灾有关事宜，在政府总部会见传媒。

李家超表示，多次表明要调查宏福苑，要一查到底，要做到水落石出，公义得到伸张。上星期公布成立由法官主持的独立委员会，审视起火、快速蔓延的原因等，在聆听终审法院首席法官张举能的推荐后，决定委任陆启康法官担任独立委员会主席、陈健波、欧阳伯权为委员。

他续称，委员会获赋权调查以下事项，一是起火原因、火势蔓延及伤亡成因；二是涉事大厦消防设备、维修工程安全标准、监管制度是否合规；三是大型维修工程是否存在不当商业利益、围标或贪污问题；以及检视现行法规及惩处机制是否足够，并提出改善建议。他又指独立委员会在９个月内完成报告，审视的范围广泛，尤其围标利益相连的问题众多，性质复杂，为求让独立委员会能完成报告，赋予委员会最大的主导权及灵活空间，简化流程，同时亦给予备用权力，若委员会在审视过程中，认为有需要就特定议题或个别环节获赋予法定权力，可向行政长官提出建议，让委员会根据香港法例第86章《调查委员会条例》，成为法定调查委员会，就指定事宜行使法定权力，获取所需的资料和事实，以全面掌握事情真相。

委员会将重点调查火灾发生的情由、大厦消防装置及设备的监督与责任问题，以及楼宇维修工程的施工安全、标准、监督和日常维护制度。

另外，他又指出，独立委员会的所有报告与建议将全面向公众公开，仅涉及司法程序的资料除外。委员会亦可在不同阶段发表中期报告，并向行政长官提出建议，确保过程透明、结果公正。他又指，所有人无论任何职位都需要负责。

被问及不设立独立调查委员会从而查出事件真相。李家超强调，政府以「先驱性」方式成立独立委员会，工作将分为两大部分，其一为云福园火灾涉及的建筑安全、救援流程及责任问题；其二为多年来受关注的大型厦宇维修工程中可能存在的「围标」、商业利益输送及腐败问题。他强调，无论涉及政府人员或非政府人士，均会「一查到底，问责到底」，绝不容许任何人逃避责任。他多次提及独立委员会是独立运作，再次感谢陆启康等人肯承担这个这么重大的责任，称「因为这次的责任是很重要、事情很复杂、问题很广泛。

问及如果有政府高层需要负责，会否启用「部门首长责任制」进行问责，若有任何人员须对事件负责，不论职级高低，均须承担后果。称我们知道这个人所犯错的地方是什么，就会按著此事去追究，我们没有排除任何方法，但一定要让需要负上的人负上责任。」

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰