宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会

大埔宏福苑夺命大火，造成160人死亡，多人受伤，行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因。李家超今日（12日）下午就大埔宏福苑火灾有关事宜，在政府总部会见传媒。

李家超表示，多次表明要调查宏福苑，要一查到底，要做到水落石出，公义得到伸张。上星期公布成立由法官主持的独立委员会，审视起火、快速蔓延的原因等，在聆听终审法院首席法官张举能的推荐后，决定委任陆启康法官担任独立委员会主席、陈健波、欧阳伯权为委员。

有需要时可赋予法定调查权力

他续称，委员会获赋权调查以下事项，一是起火原因、火势蔓延及伤亡成因；二是涉事大厦消防设备、维修工程安全标准、监管制度是否合规；三是大型维修工程是否存在不当商业利益、围标或贪污问题；以及检视现行法规及惩处机制是否足够，并提出改善建议。他又指独立委员会在９个月内完成报告，审视的范围广泛，尤其围标利益相连的问题众多，性质复杂，为求让独立委员会能完成报告，赋予委员会最大的主导权及灵活空间，简化流程，同时亦给予备用权力，若委员会在审视过程中，认为有需要就特定议题或个别环节获赋予法定权力，可向行政长官提出建议，让委员会根据香港法例第86章《调查委员会条例》，成为法定调查委员会，就指定事宜行使法定权力，获取所需的资料和事实，以全面掌握事情真相。

委员会将重点调查火灾发生的情由、大厦消防装置及设备的监督与责任问题，以及楼宇维修工程的施工安全、标准、监督和日常维护制度。

另外，他又指出，独立委员会的所有报告与建议将全面向公众公开，仅涉及司法程序的资料除外。委员会亦可在不同阶段发表中期报告，并向行政长官提出建议，确保过程透明、结果公正。他又指，所有人无论任何职位都需要负责。

涉及任何人士均会「一查到底，问责到底」

被问及不设立独立调查委员会如何查出事件真相，李家超强调，政府以「先驱性」方式成立独立委员会，工作将分为两大部分，其一为宏福苑火灾涉及的建筑安全、救援流程及责任问题；其二为多年来受关注的大型厦宇维修工程中可能存在的「围标」、商业利益输送及腐败问题。他强调，无论涉及政府人员或非政府人士，均会「一查到底，问责到底」，绝不容许任何人逃避责任。他多次提及独立委员会是独立运作，再次感谢陆启康等人肯承担这个这么重大的责任，称「因为这次的责任是很重要、事情很复杂、问题很广泛。

问及如果有政府高层需要负责，会否启用「部门首长责任制」进行问责，李家超表示，若有任何人员须对事件负责，不论职级高低，均须承担后果。他指发现这个人所犯错的地方是什么，就会按著此事去追究，没有排除任何方法，但一定要让需要负上的人负上责任。

李家超表示，政府在处理灾难事件时，首要考量的是受影响家庭的意愿与实际困境，并以「情理法」为原则，即先讲情感、再讲道理，最后依法办理。

他指从事件发生第一天起，政府即全力了解当事人的苦困，尽力在情感与精神上提供支持，并在物质援助如临时住所等方面积极协助。

此外，李家超也提到，除了政府拨款的3亿元之外，支援基金目前已接获约35亿元，显示香港在困难时刻获得广泛的关怀与援助。

他亦感谢社会各界、不同行业以及媒体记者自事故发生以来所作出的全面报导与持续关注，让受灾家庭感受到香港的温暖与支持，强调将继续与社会共同努力，帮助受影响家庭走出困境。

述职期间向习近平汇报火灾情况

李家超表示，每年12月都会到北京述职，有关日期当有消息时会向大家公布。述职期间会向国家主席习近平及北京的领导们，汇报香港最新情况，除了经济发展外，「一定会汇报民生」。今次大埔大火发生当日，习近平已表示高度重视，要求特区政府努力扑灭大火、减人命伤亡以及财产的伤害。他必然会汇报政府所做的工作，以及香港社会一方有难，八方支援的共同力量；而独立委员会工作也是处理大火事故的一部份，涉及香港整体情况也有习近希望知道的整体情况。他续指，相信习近平希望知道香港最近经济状况、实施「十四五」规划情况等，亦会成为汇报内容。

李家超随后在社交平台表示，感谢陆启康、陈健波及欧阳伯权作出的承担，查明事实真相，并为防范事故再发生和改善措施作出建议。他续指，政府会全力配合独立委员会的工作，由政务司司长领导的调查及规管工作组，会统筹政府所有相关部门主动向委员会提供资料，并会充分运用各政府部门在不同条例下的调查权力，协助独立委员会搜集证据和资料。

李家超亦很关心受灾人士的长远住宿支援，已指示「应急住宿安排工作组」组长、财政司副司长黄伟纶统筹各相关政策局及部门，研究及提出长远方案，以情、理、法角度，照顾居民个别情况和意愿，亦要善用资源协助受影响家庭重建家园，尽快回复正常生活。他很理解居民的意愿不一，并已指示黄伟纶在照顾受灾人士的情绪下，全面收集他们的意见，在研究后续方案时提供选项让居民考虑，小组将作出分析并尽快提交建议。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰