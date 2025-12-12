Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会｜新丁上「鸡精班」初探大楼 10人缺席参观 江旻憓「早晨」回应追问

政情
更新时间：13:20 2025-12-12 HKT
发布时间：13:20 2025-12-12 HKT

立法会秘书处一连两日为新一届议员开简介会，今天（12日）主要是「新丁」上堂学习议会申诉制度、行政署及律政司简介等，而中午他们就参观大楼的采访设施、公众教育设施等，期间不少议员对俗称「咪兜」的采访区感兴趣，多次尝试将采访讲台调高、调低。

10人或对大楼熟悉缺席参观

中午的参观团分为两团，根据现场所见合共有30人出席，而今届有40名候任「新丁」，即有10人无参与参观，包括民建联九龙东张培刚、民建联新界西南郭芙蓉、「实政圆桌」新界西北庄豪锋；自由党法律界陈晓峰、自由党饮食界梁进、商界（第二）姚祖辉；选委界包括楼家强、魏明德、文颕怡及范凯杰。

不过据与会者称，今日的简介会属闭门，部分未有出席参观团的候任议员有出席简介会，或可能已对大楼十分熟悉而选择不参与参观环节。

江旻憓微笑以「早晨」回应记者追问

另外，再有记者向旅游界候任议员江旻憓追问，质疑她作为议员不回应记者问题是否有不妥，江继续微笑回应，向大家说早晨。

记者：郭咏欣

