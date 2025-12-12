外交部驻港公署：美国政客以「教师爷」自居 对香港说三道四 寡廉鲜耻

针对美国「国会—行政部门中国委员会」又一次抛出所谓年度报告，抹黑香港「一国两制」和民主自由人权状况，攻击香港国安法律和特区警方执法行动，为反中乱港分子鸣冤叫屈，并叫嚣对香港实施制裁，粗暴地干涉香港和中国内政。

立法会选举近日成功 体现代表性、包容性、参与性及竞争性

外交部驻港公署发言人表示，香港回归以来，「一国两制」制度体系不断完善，「一国两制」实践取得举世瞩目成就，香港居民享有的民主自由人权得到前所未有的保障。香港国安法律充分尊重及保障人权，为香港长期繁荣稳定提供坚实保障。特区第八届立法会选举近日成功举行，充分体现了广泛代表性、政治包容性、均衡参与性、公平竞争性，展现出符合香港实际的高质量民主新气象。

特区司法机关依法审理案件 程序公正公开透明

发言人强调，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权，违法者必须依法追究。黎智英等反中乱港首恶份子策划煽动一系列乱港事件，同外国反华势力勾连，乞求外国制裁，公然挑战「一国两制」底线，严重危害国家安全，犯罪证据确凿。特区司法机关依法审理有关案件，程序公正公开透明。特区警方依法对海外反中乱港分子正当执法，于法有据，于理应当。

抹黑干预香港政治图谋必遭坚决有力回击

发言人指出，美国一些政客无视本国民主自由人权劣等和社会乱象，仍以「教师爷」自居对香港说三道四，可谓寡廉鲜耻。公署正告有关政客，香港已迈上由治及兴康庄大道，透过发表所谓报告来否定「一国两制」香港成功实践纯属痴心妄想，抹黑干预香港的政治图谋必将遭到坚决有力回击，注定失败。

