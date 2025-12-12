大棋盘｜田北辰倡立选变「333」有利细党入局？

议席是政党生命线，民建联在立法会选举地区直选总得票，虽比上届大跌近25万票，但议席不减反增，以20席蝉联议会最大党。有建制中人直言，议席多寡与影响力几乎划上等号，议席流失对政党议价能力、财政资源、公众关注度等，均有实实在在的影响，倘议席减少但只强调「无跌票」，意义不大。

至于民建联今次「大跌票」，原因之一是今届地区直选候选人增加，为炒热选举气氛及达致「谷票」效果，各大建制政团纷纷派兵，平均5至6人争两席，比上届大多选区是两名建制加一名「非建制」组合，竞争较激烈，亦有助建制阵营动员及发掘各自支持者投票。

10个地方选区中，民建联在各区均有一席进帐，工联会、新社联、新民党亦有斩获，代表商界的经民联和自由党则全军尽墨。外界最大焦点是「17年磨一剑」的西贡区议员方国珊，以及打着「田北辰接班人」旗号的庄豪锋双双入局，亦反映部分选民支持敢言理性的政治人物，而非一味撑政府。

田北辰赛后检讨时透露，2021年曾向中央建议实现「333」选制，即选委会、功能界别及地区直选各占30席，而非现时的「432」，否则20席直选只会被大党垄断，市民会觉得「无得拣」，希望下届可变成「333」，容纳更多细党及其他板块。

若改用「三议席单票制」，参考今次选举结果，10个直选区中，工联会将多取两席，民建联、新民党及自由党各多1席；余下5席是报称独立的九龙东梁思韵、九龙西的乐善堂总干事刘爱诗、九龙中的区议员杨诺轩，以及两名乡事派，似乎增加了独立人士入局机会。

主张「中间路线」的民思政策研究所今次有两名成员以个人身份参选，均告落败，其中九龙东陈进雄得票不足3%，被没收选举保证金；黄颕灏参选新界东北获1.2万票，比上届翻倍，惟仍在同区排最尾。

研究所所长汤家骅认为，「333」方案理论上有利于传统大党以外人士参选，但以黄颕灏为例，5名候选人有4人来自传统党派，黄颕灏仅获9%选票，即使直选改为3席，亦不足以当选，又质疑此方案能否吸引过去6年不投票的选民重新投票。对于成员再次落选，他承认过去6年中间路线「无乜进展」，但不认为空间有萎缩。

有资深建制派认为，选举改制只来到第二届，仍在实践当中，不会太快改变；而当初「复活」选委界并占最多的40席，原意是从社会整体利益出发，非只兼顾业界或地区利益。他指直选当选者多来自政党，是因为他们长期扎根地区和具备资源，并非只单靠政治理念拉票。

全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，当年亦曾向港澳办建议「333」方案，因有较多直选议员有助联系及动员群众，但中央从国安角度出发，希望稳阵先行，确保爱国者治港落实。他不排除新选制实行两三届后会检讨，引入更多直选成分，但是否有意扶植细党，亦要视乎选区如何划界，举例若全港重划成15区，每区两席，政党仍是占优。

聂风

