特区政府强烈不满和反对美国「国会及行政当局中国委员会」报告

​香港特别行政区（特区）政府就美国「国会及行政当局中国委员会」发表的所谓「二零二五年报告」，针对香港特区各方面情况的失实言论和污蔑抹黑，表示强烈不满和反对。

特区政府发言人表示：「特区政府强烈不满和反对美国『国会及行政当局中国委员会』重施故技，通过所谓年度报告干涉香港特区事务，肆意诋毁『一国两制』成功实践下的香港。美方一再以政治凌驾法治，歪曲事实、颠倒是非，妄图干预香港依法施政、破坏香港繁荣稳定，注定以失败告终。」

发言人重申：「特区政府坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻『一国两制』方针的最高原则。特区政府坚定不移全面准确实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及香港特区其他维护国家安全的相关法律，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时依法保障香港市民的权利和自由，确保『一国两制』实践行稳致远。特区政府强烈要求美方立即停止不符合国际法和国际关系基本准则的行为，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。」

就美方所谓报告对香港特区的诋毁，特区政府严正驳斥如下。

维护国家安全

特区政府发言人说：「特区政府强烈反对美方所谓报告针对香港特区维护国家安全相关法律的无稽失实内容。根据《联合国宪章》为基础的国际法及国际关系，维护国家安全是所有主权国家的固有权利，众多实行普通法的司法管辖区，包括美国、英国、澳洲、加拿大等，都制定了多部维护国家安全的法律及执行措施，以保障所在地的国家安全。」

特区政府强调，《香港国安法》和《维护国家安全条例》下的危害国家安全罪行的域外效力，完全符合国际法原则、国际惯例和各国各地区通行做法，实属必要和正当。

「正如特区政府多次强调，香港特区维护国家安全相关法律正是要令国家主权、统一和领土完整得以维护；『一国两制』、『港人治港』、高度自治的方针得以全面准确贯彻；以及更好地保障香港居民和在香港的其他人的基本权利和自由。」

「《香港国安法》和《维护国家安全条例》下的危害国家安全罪行的域外效力，完全符合国际法原则、国际惯例和各国各地区通行做法，实属必要和正当，并与世界其他国家和地区（包括美国、英国、澳洲、加拿大和欧盟成员国等在内的众多国家）一致。警方有责任依法追究在境外涉嫌干犯危害国家安全罪行的人。」

「至于煽动意图的相关罪行方面，香港特区法庭于不同案件中均已确认有关煽动的条文符合《基本法》和《香港人权法案》中有关保障人权的条文，亦确认在维护国家安全和保障言论自由之间已取得相称而合理的平衡。有关罪行绝非要压制仅属根据客观事实而对政府作出正当批评的言论。」

「美方所谓报告就黎智英的羁管安排更是毫无根据。特区政府亦已多次公开声明，黎智英在羁押期间所获得的医疗服务是完备的。惩教署一直极为重视在囚人士的安全及健康。不论在囚人士的身分、年龄和国籍，署方一直致力为其提供安全、人道、合适和健康的羁管环境，包括及时的医疗支援。在早前的公开法庭聆讯中，代表黎智英的资深大律师亦向法庭清楚表明，惩教院所为黎智英每日安排医疗检查，且对黎智英在惩教院所内获得的医疗服务没有任何投诉，法官表示惩教署值得称赞。至于黎智英与其他囚犯中止交往的安排（即所谓的『单独监禁』），一直是根据黎智英本人的意愿，并由惩教署经考虑所有相关因素后依法安排的。」

维护司法公正和法治精神

特区政府强调所有司法案件均是严格根据证据和依照法律处理。所有被告均严格按照香港适用法律（包括《香港国安法》及《维护国家安全条例》），并在《基本法》及《香港人权法案》的保障下接受公平审讯。所谓『报告』中特别提及到黎智英所涉的危害国家安全犯罪案件，肆意就有关案件的办理抹黑香港特区的执法、检控和司法机关，其目的昭然若揭，就是企图利用政治力量干预香港特区司法程序，以促使任何被告人不能获得应有公平审讯。特区政府对这些妄图破坏香港特区法治的行为，予以强烈谴责。

发言人续指出：「律政司按《基本法》第六十三条主管刑事检控工作，依法独立作出检控决定，不受任何干涉，律政司在有充分证据令案件有合理机会达致定罪，以及在合乎公众利益的情况下，才会提出起诉。」

「香港特区司法机关依法独立行使审判权，而所有面对刑事指控的人都享有接受公平审讯的权利。检控机关和司法机关严格履行《香港国安法》第四十二条第一款的责任，确保所有危害国家安全犯罪案件得到公正、及时办理，过程中充分尊重被告人依法行使各项程序权利。法院严格按照证据和所有适用法律判案，案件不会因涉案者的职业、政治理念或背景而在处理上有所不同。控方亦有责任在毫无合理疑点下证明被告人犯罪，被告人才可被法庭定罪。」

保障权利和自由

发言人表示：「特区政府坚定维护香港市民受到法律保障的权利和自由。自香港回归祖国以来，人权一直受到《宪法》和《基本法》的坚实宪制保障。《香港国安法》和《维护国家安全条例》亦清楚订明香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港居民根据《基本法》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港，有关言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威的权利和自由。然而，和世界其他地方一样，有关权利和自由并非绝对，《公民权利和政治权利国际公约》亦清楚订明，在有必要保障国家安全、公共安全、公共秩序或他人的权利和自由等情况下，可以依法限制部分权利和自由。《公民权利和政治权利国际公约》第十九条更清楚指出，新闻从业员必须遵守及执行『特别责任和义务』，包括保障国家安全或公共秩序。

发言人表示，特区政府坚定维护香港市民受到法律保障的权利和自由。

「事实上，自《香港国安法》和《维护国家安全条例》实施以来，本港的传媒环境蓬勃依然。惟所谓『二零二五年报告』却刻意捏造有关香港新闻和言论自由被压制的指控。与世界其他地方一样，新闻和言论自由并非绝对，传媒与其他人一样都有义务遵守所有法律。只要不违法，传媒继续享有评论和批评政府施政的自由，全然不受限制。法庭在相关案件的裁决理由也引用了欧洲人权法院关于新闻自由的判例，指出即使是报道涉及备受公众关注的重要议题，在《欧洲人权公约》下也不享有完全不受限制的言论自由；最重要的一点是，新闻工作者必须按『负责任新闻作业』原则真诚地行事，以准确事实为基础，并提供准确可靠的资讯，方可获言论和新闻自由权利保障。美国政府对误导和偏颇的新闻报道也不会坐视不理，最近更设立网页罗列相关媒体的误导和偏颇报道，甚至形容当中某些媒体报道属『颠覆』，美方『国会及行政当局中国委员会』以双重标准抹黑香港特区，纯属可耻的政治操作。」

「至于所谓年度报告中指香港女性在职场中遭遇歧视与骚扰更是荒谬的指控。《性别歧视条例》保障妇女在雇佣范畴免受歧视、性骚扰及使人受害。」

保持长期繁荣稳定

在「一国两制」下，香港拥有「背靠祖国、联通世界」此得天独厚的显著优势，并会借此继续发挥其作为「超级连系人」和「超级增值人」的双角色。香港亦会继续发挥其优势以巩固国际金融、航运和贸易中心等地位，以及积极融入国家发展大局包括参与粤港澳大湾区建设、「一带一路」高质量发展等。特区政府会继续发掘经济发展新领域，及更积极进取地招商引才，以促进香港的持续发展及提升其竞争力。事实上，香港继续获菲沙研究所评定为全球最自由经济体。另一方面，美国在港享有重大的经济利益，美国对香港的贸易顺差过去10年超过2 700亿美元，是其全球贸易伙伴中最高，并有约1 390家美国公司在港设有业务。这些数字显示香港跟美国两地有密切而长远的经济往来，而美国企业在香港拥有庞大的商业利益。香港的繁荣稳定必定对香港与美国互惠互利。