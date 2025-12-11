立法会︱梁君彦「金鱼缸」喻会议厅 寄语议员注重形象 拒评主席人选：不应指手划脚

第八届立法会90名候选议员今早（11日）出席立法会事务简介会，下午4时许举行第8节的经验分享环节，由即将卸任的立法会主席梁君彦，及不竞逐连任的「班长」廖长江分享实践经验、心得及答疑。该环节不要求全部候任议员出席。

梁君彦寄语议员掌握民情脉搏

梁君彦表示，议员都经过选举的洗礼，带住市民的托付进入议会，作为一名民意代言人，应该掌握民情脉搏，做到「耳听八方、八面玲珑」，帮助市民解困，要做到这一点，需要「十八般武艺」样样精通。

他续指，议员也要虚心学习，有很多事情会有不懂的地方，即使大家来自不同的专业和地区背景，都要着眼全局，时刻以香港的整体利益为依归。立法会议员不仅要照顾自己的情况或所属界别的利益，更要顾及整体立法会的形象，举例指周二（9日）新旧议员见记者，就是要让市民看到立法会整体形象。

四周全是记者 叮嘱注重形象

梁君彦表示，议员在会议厅开会时周围「全部都系人」，形容他们是「金鱼缸里边啲金鱼」，四周都有人观察，所有摄影房的玻璃后方都是记者，因此必须专注，注重形象，让市民看到大家真正在为市民做事，而不是为自己做事。他亦指自己担任了20年议员，过去9年走过高山低谷，顺流逆流也都遇过，最艰难的时刻，廖长江和自己，以及一些资深议员都一起走过了。

梁君彦在分享环节后表示，自己与廖长江一样，都期望议员们能够做得更好，全香港市民都期望第八届议员能够做得更出色，为香港市民谋取更多福祉。他指出自己给予的建议很简单，必须尽职，全心全意聆听所有意见，帮助市民和业界发声，所有决定都由立法会整个团队作出，大家应要协同工作，而不是各自为政。

他又指，自己和即将卸任的议员都十分愿意把多年议会经验倾囊相授，做到薪火相传，协助新任议员履职。立法会议员任重而道远，更是一份重大使命，不要当「只是一份工」，期盼所有议员充分发挥专业知识、人脉和资源，全力以赴为市民谋幸福，为国家和香港谋发展。

心水大主席接班人？梁君彦：不应指手画脚

至于如何改善形象，梁君彦认为，要让市民看到议员尽心尽力做事，出席率不是一个简单的量度，而是「真系做到嘢」，聆听到市民，急市民所急，搞好经济民生，配合政府携手做好。

问及大主席的接班人选，梁君彦指，自己即将离任，不应该「指手画脚」，应交由第八届议员自行决定。

茶点时间议员间气氛轻松

分享会开始前为茶点时间，在席议员相互交流，气氛轻松。梁君彦与工业界（第一）议席的接班人黄永威交谈，而廖长江亦有与其接班人、商界（第二）姚祖辉握手倾谈；新界北谭镇国与选委界范骏华相谈甚欢；旅游界候任议员、「微笑剑后」江旻憓与秘书处职员交谈后提前入座；新界北姚铭与选委界李家驹互相交换联系方式。

分享期间，直选「票后」方国珊用手机纪录会议内容。江旻憓在鸡精班结束后表示，学到好多东西，「好快同你哋分享。」

记者：曹露尹

摄影：汪旭峰