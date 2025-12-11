Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

私隐公署办四中全会精神及「十五五」学习会 钟丽玲吁贯彻日常工作

政情
私隐专员公署日前举办中共二十届四中全会精神及「十五五」规划建议学习交流会，由私隐专员钟丽玲及助理个人资料私隐专员（合规、环球事务及研究）王雅媛主讲，让公署职员深入认识四中全会精神及「十五五」规划建议的重要内容。

职员在会上学习及讨论「十五五」相关内容

私隐专员公署职员在交流会上，学习及讨论四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，包括「十四五」时期国家取得的重大成就、「十五五」时期经济社会发展的主要目标以及重点任务等等。钟丽玲亦在会上重点阐释「十五五」规划建议有关个人信息保护、网络安全及人工智能治理等部分及如何将相关建议落实于公署日常工作中。

钟丽玲表示，「十五五」规划建议为国家未来五年发展作出顶层设计和战略擘画，也为支持香港发展作出重要部署，意义重大。她衷心感谢中央宣讲团成员来港讲解四中全会精神，让专员公署对规划建议丰富内涵有更全面的理解。钟丽玲鼓励同事积极进取、守正创新，在日常事务中贯彻落实四中全会精神，为促进香港长期繁荣稳定、更好融入和服务国家发展大局作出贡献。

私隐专员钟丽玲。私隐专员公署网页图片
