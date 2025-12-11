香港经济｜总商会料本港明年经济增长减慢至2.7% 忧经济放缓及地缘政治 AI将取代初级职位

香港总商会今日（11日）公布「商业前景问卷调查」，结果显示有48.3%受访企业对本港未来12个月的经济前胆表示正面，较去年的18.3％大幅上升1.7倍，总商会认为这是受到中美暂缓关税、以巴和平谈判取得进展等影响，令到信心指数上升。总商会更预料本港今年实质经济增长3.2%，明年放缓至2.7%，展望未来认为本港经济具备优势，同时亦存在隐忧。

全球经济放缓 44%受访企业料来年营业额不变

调查于10月30日至11月12日进行，收回236份有效回复，当中有53.4%是中小企、46.6%是大型企业。结果显示，有28.8%受访企业业今年首10个月营业额按年有增加，41.5%则大致不变；观望来年，有40.3%受访企业预料营业额会有增加，亦有44.1%认为会大致不变。至于未来12个月主要挑战，全球经济放缓连续三年成为企业的担忧，其次是营运成本高，第三是地缘政治局势紧张所致。

员工人数方面，有55.9%受访企业计划未来12个月维持人手不变，亦有22.5%计划增加人手；有42.4%计划会增加员工底薪，有33.5%会冻结底薪。投资方面，有18.6%受访企业拟于未来12个月增加投资，回复至2024年相约水平。

调查亦显示，有超过九成企业正设法将人工智能及其他数码科技融入业务运作，45.8%企业仍处于中等阶段、30.9%则处于起步阶段；转型速度上，有14%受访中小企并未尝试使用任何相关技术；已采用人工智能的受访者中，有75.5%认为最显著的好处是提升营运效率、其次是降低营运成本。

总商会料明年经济增长减慢至2.7%

总商会主席陈瑞娟表示，去年进行调查时美国正进行大选，其后特朗普当选即扬言将加征关税等，为企业带来大量不明朗因素，而随中美双方同意暂缓加征关税，加上以巴和谈取得进展，今年调查反映企业较去年更乐观。

总商会估计今年实质经济增长为3.2%，明年减慢至2.7%；整体通胀率由今年1.6%加至明年1.8%；零售销售由今年0.8%加快至明年的2%；今年商品出口增长由14.3%放缓至明年的3%。至于失业率，总商会估计会由今年底3.7%增加至明年3.9%。

总商会：人工智能应用取代现有工作岗位

总商会经济师冯凯盈表示，由于企业加快人工智能应用，将会取代现有工作岗位，特别是初级职位的空缺，预料失业率在更长远时间都在约4%水平，因应这个情况更会影响市民的消费变得谨慎，明年零售增长都会有所影响。

她续指，总商会关注未来数月美国减息步伐的变化，因为目前联储局内部意见仍存分歧，加上最新美国数据显示通胀回升、失业率上升，联储局需要在这些因素之间取得平衡，决定未来是否继续减息，同时联储局将于明年中换主席，预计较大幅度的减息可能会在明年下半年加速落实。

她亦强调要考虑地缘政治风险，若明年全球任何地方出现升级，香港难以置身事外，举例中美两国正进行激烈的人工智能科技竞赛，即使表面上达成贸易协议，两大经济体之间仍会有竞争，而由于香港是中国内地主要的出口枢纽，包括电子产品及零部件，若中美在人工智能方面的竞争出现任何变化，都可能拖累香港的出口表现。

记者、摄影：郭咏欣