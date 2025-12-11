Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会事务简介会│新旧议员互相「迎新」及「听书」  何敬康：温故知新颇具意义

政情
更新时间：12:35 2025-12-11 HKT
发布时间：12:35 2025-12-11 HKT

第八届立法会选举圆满完成，90位候任议员今日（11日）出席立法会事务简介会。中场休息时，各候任议员纷纷步出会议厅。民建联3位候任议员葛珮帆、植洁铃及郭芙蓉不约而同齐齐穿上绿色外套。连任的批发及零售界邵家辉则向记者表示，「新丁」议员听简介会很认真。

成功连任的选委界何敬康表示，简介会是一次非常好的沟通桥梁，形容自己「再上多一次堂」，温故知新确实颇具意义，认为新旧同事一起温习、温故知新，了解到也有一些新的申报事项。

他指，大家都非常努力「迎新」及「听书」，自己亦喜欢这种氛围和新的开始，感觉不错，整个流程大家互相帮助，有疑问会帮忙解答，是一个非常好的合作关系。至于议员间有无讨论立法会主席候选人，何敬康表示今日主要迎新，新同事需要处理很多新事务，「边有咁快谂咁多」。

简介会为期两日共15节议程

据了解，为期两日的简介会共有15节议程，首日进行8节，要求90位议员全部必须出席第1至4节及包含第5至7节的迎新午宴，分别为立法会议员职权及履职机制、立法会会议及内务委员会、委员会制度、议员宣誓仪式示范、支援及行政服务、酬津安排及营运开支、参观会议场地及议员办公室。第8节为资深议员经验分享及问答环节。

第二日的简介会仅需「新丁」议员出席，包括研究及资讯部服务、申诉制度、传媒及公共关系部服务、参观立法会综合大楼其他设施、行政署简介、律政司简介，以及财务委员会及公共财政。

记者、摄影：曹露尹

相关新闻：立法会鸡精班上堂 「新丁」方国珊姗姗来迟10分钟 一议员迟到近句钟︱Kelly Online
 

