立法会鸡精班上堂 「新丁」方国珊姗姗来迟10分钟 一议员迟到近句钟︱Kelly Online

政情
更新时间：10:10 2025-12-11 HKT
发布时间：10:10 2025-12-11 HKT

第八届立法会选举已结束，90位候任议员即将上任，并于今日（11日）参加立法会事务简介会。会议9时30分开始，新界东南候任议员方国珊姗姗来迟，迟到10分钟进场；民建联主席陈克勤亦迟到约5分钟；九龙东候任议员张培刚、科技创新界候任议员邱达根及选委界候任议员文颕怡均迟到入场；选委界候任议员邓铭心更迟到近1小时才抵达会场。

简介会开始前，会议听内一片热闹。旅游界候任议员、「微笑剑后」江旻憓与立法会秘书处副秘书长（行政管理及机构发展）黄少健热络交流；成功连任的「票后」陈凯欣及何俊贤握手叙旧；新界西南郭芙蓉与选委界何敬康交谈；会计界「新面孔」吴锦华亦大派卡片。

简介会为期两日，今日会议由立法会秘书处秘书长卫碧瑶主持，每位候任议员台面摆放一份简介会章程，要求全体90位候任议员务必出席立法会议员职权及履职机制、立法会会议及内务委员会、委员会制度及迎新午宴等。

记者：曹露尹

摄影：汪旭峰

