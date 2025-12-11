Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会开鸡精班 方国珊「姗姗来迟」有解释 江旻憓向传媒挥手 ｜Kelly Online

政情
更新时间：10:10 2025-12-11 HKT
发布时间：10:10 2025-12-11 HKT

第八届立法会选举已结束，90位候任议员即将上任，并于今日（11日）参加立法会事务简介会。会议9时30分开始，新界东南候任议员、直选「票后」方国珊姗姗来迟，迟到10分钟进场；九龙东候任议员张培刚、选委界候任议员文颕怡均迟到入场，选委界候任议员邓铭心更迟到近1小时才抵达会场。

方国珊解释：开车途中覆居民电话

方国珊其后解释，因今早先去谢票，开车回立法会期间因需要回复居民电话，所花时间超出预算，强调自己很重视立法会的简介会，下次会预多些时间及会谦卑学习。

简介会开始前，会议听内一片热闹。旅游界候任议员、「微笑剑后」江旻憓与立法会秘书处副秘书长（行政管理及机构发展）黄少健交流，又向传媒席挥手；成功连任的选委界「票后」陈凯欣及何俊贤握手叙旧；新界西南郭芙蓉与选委界何敬康交谈；会计界「新面孔」吴锦华亦大派卡片。

简介会为期两日，今日会议由立法会秘书处秘书长卫碧瑶主持，每位候任议员台面摆放一份简介会章程，要求全体90位候任议员务必出席立法会议员职权及履职机制、立法会会议及内务委员会、委员会制度及迎新午宴等。

记者：曹露尹

摄影：汪旭峰

