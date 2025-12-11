大棋盘｜新作业守则趋严 政府中人：建造业议会可挺身而出

大埔宏福苑火灾惨剧后，不合规格棚网备受关注，更爆出多个大维修工程棚网检验报告造假，政府雷厉风行，迅即勒令所有正进行大维修的楼宇，须即时将棚网下架，以隔绝风险，避免恐慌蔓延，并预告屋宇署本周发出新的作业守则。当局表明，会要求所有棚网物料就地采样，经过指定的检测所检测并确定及格后，方可再上架，有政府中人认为，可动用建造业议会的力量，促进业界采用建造业标准、制订表现指标等。

政府发出拆棚网令后，全港230幢私人楼宇的外墙棚网现已移除。不过有业界人士指，当局勒令拆除棚网后，私人楼宇外墙工程已处于停工状态，在近期私营工程减少下，部分承办商资金流或进一步受压，工人生计问题成疑。

对于当局要求棚网物料送到工地后就地取样，经检测确定及格才可上架，有业界中人坦言，业界无能力查核供应商提供的检测报告真伪，也无能力确定送抵工地的棚网是否同属受检批次；当有人鱼目混珠「沟网」，承建商实际上亦难以分辨合规和不合规的棚网。

有政府中人认为，须思考如何协助受影响的承建商，其中一个考虑点，是动用建造业议会的力量，促进业界采用建造业标准、推广良好作业方式和制订表现指标。政府中人指，当前的棚网报告造假问题，曝露业界在物料标准、检测认证及工地监管上的缺陷，议会作为行业领导机构，有责任实践其使命，挺身而出，利用其专业和资源协助业界解决技术问题，让工程尽快重启，也让市民看到政府和业界共同推动改革。

该人举例，建造业议会可研究在政策过渡期，为业界进行集体采购和统筹检查，前者令议会有更高议价能力，降低合规棚网的单位成本，减轻受影响承建商的财务压力。统筹检查则让业界在过程中学习新安排下的采样和送检流程，更重要的是，议会须展现专业担当，重建市民对楼宇维修和建筑安全的信心。

今次火灾揭露不少制度性问题，单靠承建商自律和现有抽查机制，根本无法确保物料安全，甚至有人企图蒙混过关，谋取利益。政府中人强调，必须通过更严格的守则和加紧检查，强制提高棚网的防火安全。

不过制订新的作业守则并非易事，涉及不同持份者利益，业界人士正观望守则宽紧程度，公众固然期盼标准从严，以策安全，惟过严规定可能影响供应链与工程成本，最终或转嫁至承建商及业主身上。事实上，单是「拆网、买网、再上架」的费用，有正在经历大维修的小业主已埋怨又要「科水」。

然而前车可鉴，若然只是小修小补、标准从宽，恐难以真正提升安全保障。新制度必然招致额外成本，政府中人表示，当局权衡时必然侧重公众安全，因惨痛教训当前，额外检测成本与生命相比，只是微不足道；从长远角度看，新制度可减少因劣质工程引发的火灾等严重事故的风险，「一次重大事故所耗费的资源，例如重建成本、保险赔偿、医疗和社会支援，已经远高于额外检测费用。」

宏福苑火灾烧出了大维修围标、工程安全与监督等众多问题，政府强调会认真改革，而对声誉重挫的业界而言，只有团结接受、执行更严格的新守则，才能向社会证明行业有自我改革的决心，挽救行业声誉，确保新安全标准有效落实到每一个地盘，防止悲剧重演。

聂风

