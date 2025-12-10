Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案｜工总冀政府协助业界出海 梁君彦寄语接班人黄永威要听取成员意见撰写意见书

政情
更新时间：16:10 2025-12-10 HKT
发布时间：16:10 2025-12-10 HKT

香港正值经济转型期，各界快将就新一份《财政预算案》提交意见，工业总会今午（10日）举行传媒午宴，主席林世豪希望政府可以持续支持香港工业发展，以及协助业界出海，又认为纵然地缘政治紧张，香港经济数据持续向好，似乎中美贸易战已处于休战，甚或停战阶段，相信香港未来会更好。

林世豪：工总会员于大埔火灾中出钱出力

他亦有提到大埔火灾期间，工总会员均有力出力、有钱出钱，希望社会可以慢慢走出阴霾，做好改革，避免同类事件再度发生。针对未来，他赞扬特区政府做了很多工作推动经济发展，而除了香港企业出海，粤港澳大湾区有9000万人口，是一个庞大市场，很多香港产品可以先过河等不同政策，已能有助香港工业发展，希望将来可以有更多支援。

工总推行香港Q唛清真认证

他提到，工总正推行香港Q唛清真认证，以清真友善方向认证，即是不是全清真，纵然餐厅有售卖非清真食品，只要可分割部分位置制造清真食品亦可，同时工总亦可为食品厂做认证等，让旅客来港有更多选择，食品厂又可以将产品出海，是一个新商机。

他指，目前正与政府数字办合作，希望在地图上可标记出已获认证的清真餐厅，感觉如现在大家看到餐牌上的「V字」代表素食一样，给予食客有信心去选择香港的清真食品。

黄永威：除《财政预算案》外 灾后工作都要提意见

另外，立法会换届选举圆满结束，代表工业总会、工业界（第一）议员，兼立法会主席梁君彦顺利交棒予黄永威。梁君彦寄语黄要虚心学习，强调做议员是责任，亦有人觉得议员尊贵，但一定要虚心服务选民，包括工业总会的会员，但最重要是以整体香港市民为依归，所以做的每件事既要服务工总，亦要让整体市民都得益才是好。

他指黄上任后首要工作是为新一份《财政预算案》提交意见，要先听取工总主席及理事会成员意见撰写意见书，再将好的意见带到经民联，强调只要香港经济好、市民就会好。

黄永威先感谢选民支持，强调会继续向各人及梁君彦学习，而除了《财政预算案》要做好，大埔火灾善后工作、改革等都要提意见，同时北部都会区发展都要追时间，加速产业布局。

记者、摄影：郭咏欣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
23小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
22小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
8小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 事故排除刑事因素
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
3小时前