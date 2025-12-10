财政预算案｜工总冀政府协助业界出海 梁君彦寄语接班人黄永威要听取成员意见撰写意见书

香港正值经济转型期，各界快将就新一份《财政预算案》提交意见，工业总会今午（10日）举行传媒午宴，主席林世豪希望政府可以持续支持香港工业发展，以及协助业界出海，又认为纵然地缘政治紧张，香港经济数据持续向好，似乎中美贸易战已处于休战，甚或停战阶段，相信香港未来会更好。

林世豪：工总会员于大埔火灾中出钱出力

他亦有提到大埔火灾期间，工总会员均有力出力、有钱出钱，希望社会可以慢慢走出阴霾，做好改革，避免同类事件再度发生。针对未来，他赞扬特区政府做了很多工作推动经济发展，而除了香港企业出海，粤港澳大湾区有9000万人口，是一个庞大市场，很多香港产品可以先过河等不同政策，已能有助香港工业发展，希望将来可以有更多支援。

工总推行香港Q唛清真认证

他提到，工总正推行香港Q唛清真认证，以清真友善方向认证，即是不是全清真，纵然餐厅有售卖非清真食品，只要可分割部分位置制造清真食品亦可，同时工总亦可为食品厂做认证等，让旅客来港有更多选择，食品厂又可以将产品出海，是一个新商机。

他指，目前正与政府数字办合作，希望在地图上可标记出已获认证的清真餐厅，感觉如现在大家看到餐牌上的「V字」代表素食一样，给予食客有信心去选择香港的清真食品。

黄永威：除《财政预算案》外 灾后工作都要提意见

另外，立法会换届选举圆满结束，代表工业总会、工业界（第一）议员，兼立法会主席梁君彦顺利交棒予黄永威。梁君彦寄语黄要虚心学习，强调做议员是责任，亦有人觉得议员尊贵，但一定要虚心服务选民，包括工业总会的会员，但最重要是以整体香港市民为依归，所以做的每件事既要服务工总，亦要让整体市民都得益才是好。

他指黄上任后首要工作是为新一份《财政预算案》提交意见，要先听取工总主席及理事会成员意见撰写意见书，再将好的意见带到经民联，强调只要香港经济好、市民就会好。

黄永威先感谢选民支持，强调会继续向各人及梁君彦学习，而除了《财政预算案》要做好，大埔火灾善后工作、改革等都要提意见，同时北部都会区发展都要追时间，加速产业布局。

记者、摄影：郭咏欣