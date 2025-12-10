大埔宏福苑五级火｜援助基金总额增至34亿 向每单位业主发放10万元补助

大埔宏福苑火灾发生五级火，造成严重伤亡，政府成立「大埔宏福苑援助基金」协助灾民。政务司副司长卓永兴和民政及青年事务局局长麦美娟今午（10日）就「大埔宏福苑援助基金」会见传媒。卓永兴表示，援助基金总额已增至34亿元；今日督导委员会正式会议上，亦通过一项特别补贴，政府向宏福苑每户「单位业主」发放10万元补助。

基金帐目将依法提交审计署

卓永兴表示，援助基金至今已收到的外界捐款约31亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额已增至34亿元。他强调，该基金设有督导委员会，负责监督资金分配，强调基金帐目将依法提交审计署审计，并向立法会提交报告，以确保透明度。

援助基金收逾26.3万宗捐款

他指出，援助基金至今收到逾26.3万宗捐款，其中1万元以下的捐款约占25.7万宗，而500万元以上的捐款则约有170宗，涉及金额达17亿元。政府将于下周处理捐款收据事宜，具体安排稍后公布。他对社会各界的慷慨捐赠表示衷心感谢，并承诺确保所有款项用得其所，全力支援居民度过难关。

援助基金捐款可获税务宽减

卓永兴续指，援助基金的捐款可获税务宽减，为方便市民及感谢各界善长，税务局将特事特办，若捐款金额为5万元或以下，并以转账方式存入基金户口，捐款者只需保留相关捐款纪录以作核实，便可获得税务宽减。

若单位有多名业主将按比例分配

卓永兴指，在今日的督导委员会正式会议上，通过一项特别补贴，政府向宏福苑每户「单位业主」发放10万元补助。他指火灾导致部分业主失去租金收入，且有不少业主曾投入资金用於单位装修与维修，面临现金流压力，因此，补助计划将以大埔宏福苑单位为主，若单位有多名业主，将按比例分配。

政府早前向大埔宏福苑火灾每名死者的家属提供20万元慰问金，并向每户受影响住户提供10万元生活津贴，被问及当局会否考虑提高金额。卓永兴表示，政在在过去一段日子提出各项补助金，皆因应居民需要而发放，强调是持续的过程，如果在继续接触中发现有其他需要，将考虑需要支援的方案。

麦美娟则表示，政府采取多种方法，力求在事件中能更迅速、更具弹性地应对，强调已使超出一般的处理方式。她指除善后处理，社会更应著重事前预防，避免事故发生。她提到，此次事件中牵涉捐款交易达二十余万宗，相关单位已弹性处理流程，协调各权责部门合作。

记者：黄子龙