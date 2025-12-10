大棋盘︱议员难「头戴几顶帽」？江旻憓身份料有调整 有人已超前部署「减磅」

新一届立法会90名议员诞生，当中40人为新丁，来自不同界别行业，有多少人愿意放弃原本工作或适度「减磅」，全身投入议会？参选旅游界一击即中的江旻憓，目前仍是马会对外事务经理，政圈预料她成为尊贵议员后，身份会有调整。

江旻憓加入马会后曾「水土不服」 上任议员须再证明本领

江旻憓未正式报名参选前，已暂停马会职务，马会昨回复查询时恭喜江旻憓胜选，并指她目前仍是马会员工，正在无薪休假，未提及会否辞任。江旻憓今次空降旅游界参选，因欠缺业界经验被质疑，她填报与旅游界联系时，主要理由是任职马会期间参与「赛马旅游生态圈」工作，最后成功过关。

有政圈中人说，江旻憓在运动员生涯最高峰退役，加入马会亦曾经历「水土不服」，现在跳入更大的「金鱼缸」，备受公众注目，须投放更多时间证明自己有真本领。

有新议员已「超前部署」辞其他职务

过往议员「头戴几顶帽」十分常见，尤其在功能界别，本身就需要议员与业界有密切联系，例如在某机构担任管理层，透过议员渠道去收集及反映意见。不过在新时代，议员工作要求不断提高，除了基本的开会及表决，亦要落区和出席活动、每年交工作报告，基本上是一份全职工作。有现任选委界议员4年前晋身议会后，继续公私两忙，既不愿放低公司业务，议会表现亦平平无奇，自然难望连任。

即使议员是「时间管理大师」，也要兼顾是否有潜在利益冲突，特别的来届立法会实施新履职监察制度，优化议员利益申报机制，要求详列受薪董事职位、工作等资讯，如何选择取舍考验议员工夫。

有新晋议员已超前部署，例如当选法律界议员的自由党陈晓峰，竞选期间透露已辞任两间上市公司董事，并暂停一间大学法学院的教学职务，表明已为担任议员做好时间及心理准备。有建制中人指，功能界别议员难以切断与业界联系，举例社联行政总裁陈文宜当选社福界议员，若辞任社联，反而失去了原本优势，不利业界沟通；选委界面向全港社会，议员有较大空间「减磅」，例如转任公司顾问或减少行政工作。

陈文宜透过团队回复指，会继续担任社联岗位，这是掌握和推动业界发展的重要平台，会把前线服务的洞察转化为精准的政策倡议；立法会的宏观视野，也可透过社联协助业界更前瞻地规划行业发展，发挥协同效应。时间分配方面，她指正与内部协调，有信心可兼顾。循选委界入局的执业大律师的范凯杰则指，立法会有重要宪制职能，必定把出席会议放在首要位置，必要时会检视及调整工作。

亦有新人持观望态度，要视乎来届议会「分组」及事务委员会安排，但强调会预留充分时间开会。议员张欣宇在本届上任前夕辞任港铁职务，他向笔者指，主要考虑自己是直选议员，而港铁工作非常实务性，时间上肯定无法兼顾，加上港铁是立法会重点监察的机构之一，难免有利益冲突。他认为议员「减磅」与否视乎工作性质，难一概而论。

有人辞任私人职务准备投入议会工作，亦有人要「保就业」。今次有4名议员连任失败，其中颜汶羽、陆颂雄、郭伟强均是区议员出身，累积一定经验后跻身立法会。前年区选，绝大部份双料议员放弃连任，避免身兼过多职务，但若无法延续立会生涯，便面临「双失」。

不过其实多名弃选或落选议员仍处当打之年，他们有一定公共政策经验和政治手腕，投身私人企业不愁「无班落」，甚至旋转门加入热厨房，也不足为奇。

聂风