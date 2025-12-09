林健锋获委任职训局主席 明年1.1上任 任期2年

政府（9日）宣布，委任林健锋为职业训练局新任主席，卢金荣获委任为副主席，陈凯则获委任为委员。庄坚烈、郑松岩、张益麟和梅李玉霞则获再度委任，分别担任副主席及委员。任期两年，由2026年1月1日起生效。

教育局局长蔡若莲欢迎任命，相信林健锋对各行业的深刻认识、广泛人脉，以及对推广职业专才教育的热诚，必能为职训局的未来发展注入宝贵的专业知识和策略远见。

蔡若莲亦衷心感谢即将卸任的主席戴泽棠、副主席叶中贤，以及委员卢巧玉和王祖兴。她特别向戴泽棠致意，指对方自2020年起出任主席，在其领导下，职训局不仅达成开设新校舍和深化行业协作等多项里程碑，更成功拓展于内地及国际的网络。

