大埔宏福苑五级火｜梁美芬提六建议 促保险公司仿效「应保尽保」 银行延按揭宽限期

政情
更新时间：13:42 2025-12-09 HKT
发布时间：13:42 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五级火发生近两周，立法会选委界议员、经民联梁美芬今日（9日）在社交媒体发文表示，已在12月2日向政府提交意见信，就2025年大埔宏福苑大火灾后支援及跟进工作提出六点建议。她呼吁尽快启动慈善基金支援灾民，并促请保险公司仿效中国太平保险，做到「应保尽保」。亦建议银行延长按揭宽限期，并强化法规监管，完善楼宇安全与法团管理制度。

促启动慈善基金及保险「应保尽保」

梁美芬指出，2025年大埔宏福苑大火为无数家庭带来伤痛，灾民面临临时安置、重建资金、保险覆盖及子女复课等现实困境。她建议政府尽快启动如华懋基金等具实力的慈善基金，作为救灾项目申请之用。同时，她呼吁各保险公司仿效中国太平保险，积极协助灾民，做到「应保尽保」，以安灾民之心。梁美芬作为法律界人士，已自发组织法律、保险、临床心理学家义工团队，为灾民提供协助。

吁延长按揭宽限期及强化法规监管

针对灾民的经济压力，梁美芬建议银行根据不同家庭需要，延长财政司司长协调的六个月贷款宽限期，并向有特别需要的家庭提供额外援助。她强调，此举旨在预防悲剧再次发生。

梁美芬促请新一届立法会跟进《建筑物条例》（第344章）及《建筑物消防安全条例》（第572章）的优化工作，完善法团监管制度及楼宇更新大行动工程监管等相关法例，包括加强政府对法团运作的监督及管理。

支持成立独立委员会并加强心理辅导

梁美芬表示全力支持政府成立独立委员会，由法官主持，查明事故真相，并将应承担法律责任的相关人员绳之于法。她亦关注灾民的心理健康，指出英国伦敦大火后仍有自杀个案，显示灾难后情绪支援需更长时间跟进。她已主动联络香港心理学会，义务为有需要的灾民提供即时心理辅导，并建议政府短期聘请临床心理学家与社工一同开展服务，为受灾家庭各成员提供更及时的心理辅导服务。

 

