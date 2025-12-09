Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱梁君彦率第七、八届全体议员见传媒 鼓励新旧议员沟通交流、薪火相传

政情
更新时间：13:25 2025-12-09 HKT
发布时间：13:25 2025-12-09 HKT

立法会大主席梁君彦今早（9日）率领第七届及第八届全体议员见传媒，是历届立法会以来首次有这样的安排。梁君彦衷心感谢特区政府将救灾及选举同步举行，认为今次选举每个界别都有良性竞争，是优质的民主选举；议员都是带著中央及政府重托进入议会，期望新议会可为香港注入更多动力、做好改革，推动香港发展更上一层楼，更好地融入及服务国家，造福香港、贡献国家。

梁君彦鼓励新旧议员沟通交流 薪火相传

梁指，周日的选举选出爱国、爱港、德才兼备的议员，而过去两星期社会上下一心应对火灾，候选人更放下选举工程，全力支援灾民，展现无私精神。他形容「疾风知劲草」，议员需展现巨大决心，要急市民所急，以专业知识与特区政府处理灾后支援及重建工作，是任重道远。

他亦认为，现在是彰显「爱国者治港」的良好局面，新一届立法会有50位连任、40位新任议员，他鼓励新旧议员之间多沟通及交流，做到薪火相传；并相信秘书处会一如以往提供高质、高效服务，透过不同渠道协助议员投入议会工作。

陈克勤冀新一届议会跨越政团 携手合作

民建联主席陈克勤表示，过去一段时间社会被宏福苑大火刺痛心，新旧议员都用自己的方法支援灾民，认为政府首阶段的救灾工作合时、适切。他续称，已接触逾千户灾民，众人都关心重建家园；他亦留意到不少立法会议员有不同意见，期望新一届立法会中可跨越政团、携手合作，避免漏洞再出现，协助特区政府阻止悲剧重演，议员都可为灾民尽一点心意，为改革作出充分贡献。

工联会会长吴秋北形容现在是「历史性时刻」，新旧议员交接时可聚首一堂，又形容立法会议员是社会的缩影，代表多方面力量；第七届立法会良政善治、高效运作，监督政府有效施政，期望新一届可继续这个良好势头，协助政府处理发展问题，包括灾后重建，令灾民尽快回复正常生活。

邵家辉：要搞好香港经济 用科技变革

自由党主席邵家辉表示关注火灾，不少议员都在思考善后工作，期望新一届上任后政府有不同方案支援市民。他指出，香港经济正处于转型期，未来要搞好香港经济，用科技变革，融入国家发展大局；同时本地民生亦要关顾，但「搞好经济先有民生」，希望可吸引更多投资者来港。

金融界陈振英表示，在大埔火灾中，特区政府救援、灾后重置等都展现高效危机处理能力；金融界除即时支援外，亦在思考一些中长期措施，但仍有法律及技术问题待解决，成熟时会公布。他指，政府改革措施需要立法会审议，相信新一届议会会认真跟进、查清事实，强调行政立法团结一致，灾民可很快重拾生活。

经民联吴永嘉首先感谢主席梁君彦带领两届立法会应对不少事情，又指火灾期间政府应变迅速，强调制度没有最好、只有更好，期待与新议员携手完善应该完善的制度。

选委界议员陈绍雄表示，未来要做好与特区政府的合作伙伴角色，推动良政善治，善用香港优势，对接国家「十五五」规划，以及处理火灾后的重建、安置等。他认为未来工作十分繁重，会配合政府拨款审批、制度及政策法例检讨等；同时认为建筑业界、物管界需推动自我完善制度与文化，建立工地安全、健康、质量及环境保护的文化。

新任议员庄家彬：须改变以往单一经济结构

选委界新任议员庄家彬表示，香港经济正值转型期，必须改变以往单一经济结构、推动多元经济，逐步推动转型创新。他称会用好自己在商界的资源及网络，振兴行业发展，并善用工作经验，推动行政程序「拆墙松绑」，加快各项有利措施；同时对火灾感到十分痛心，上任后会做好灾后支援，以市民福祉为依归，为香港打造更安全、更安心、更幸福的家。

选委界新任议员魏明德衷心感谢前辈及选委信任，指国家「十五五」规划机遇无限，希望找到香港定位、服务国家。他指火灾事故中，社会高效、有效、同心完成了很多工作；下一步要做好改革，带领香港展望未来，他会竭尽所能，与议会及政府通力合作，为香港带来下一个高峰。

工程界新任卜国明：明白当选是责任的开始 

工程界新任议员卜国明感谢工程界及社会信任和支持，明白当选是责任的开始，承诺以专业、务实、理性的态度，将政纲蓝图转为行动纲领解决问题，期待与政府、市民携手合作，建造更繁荣的香港。他亦就大埔火灾向灾民表达沉痛哀悼，未来会用好专业协助灾后重建。

建测规园界新任议员刘文君表示，感谢4个学会会长支持，选举过程中收集不同专业意见，希望接下来的工作能持续反映业界意见；当前最急是如何协助社会面对这场灾情的善后工作，未来会配合政府部门工作，期待可联系各界，共建美丽香港。

记者：郭咏欣

摄影：陈浩元

