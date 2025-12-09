立法会选举｜谭镇国冀凭跨界别经验服务社区 解决新界北职住交通难题

新一届立法会选举尘埃落定，有40名当选人是议会「新丁」。新界北当选人谭镇国今早(9日)在电台访问表示，选举竞争激烈，今次能够高票当选，归功于整个团队及新社联的共同努力，亦认为新社联在地区深耕40年，因而得到巿民的支持。

跨界别背景为优势 凭借各方联系解决问题

谭镇国指除了担任区议员，在地区处理不同的个案，他过往亦曾担任东华三院主席，在医疗、教育、安老等范畴累积了丰富经验。加上其商界出身以及香港大学校董的身份，他期望能利用这些跨界别的经验、背景及网络，更有效地履行议员职责，并在立法会的层面为政府提供专业意见。

聚焦新界北民生 改善就业与交通

谈及地区工作，谭镇国指出新界北市民最关注的议题是就业及交通两大问题。他表示，许多居民需要跨区工作，在外劳的问题上亦影响就业机会，希望在职住均衡上能为市民解决问题。他希望利用其商界及不同的背景，透过举办大型招聘会并进行直接的职业配对，帮助市民解决就业困难。交通方面，他将继续关注居民在繁忙时间「等很久才能上车」的痛点，希望在议会层面跟进，致力改善区内交通问题。

提速提效 推动北部都会区发展

谭镇国认为北部都会区是香港未来的经济新引擎，能有效解决「职住不均」的问题。他承诺上任后会以「提速、提效」为目标，推动北部都会区的发展，让市民能尽快感受到发展带来的成果。他表示，第八届议会将订立专属法例，「拆墙松绑」，加快推进发展，吸引更多龙头企业落户，带动整个产业链的发展。

关注全港性议题 倡全港工地禁烟

谭镇国表示，早前宏福苑的火灾值得深思，希望新一届立法会尽快就位，尽快制订政策改革，配合政府在制度上进行优化，他同时倡议在全港工地全面禁烟，以提升整体安全。他亦认为在灾民的安置上亦要继续跟进，将会约见不同的政府部门，为市民服务。

