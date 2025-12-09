大棋盘︱立选结果四看点 落选者得票「见得人」 新丁本周内「埋位」上鸡精班

立法会选举尘埃落定，今届地区直选投票率比上届高1.7个百分点，投票人数则少3万多人，但在大埔火灾惨剧的社会气氛下，爱国阵营已经「收货」，港澳办更形容三大界别投票率均「大幅超越上届」，反映社会对选举重视。综合政圈人士分析，今次选举有几个看点，值得归纳一下。

1. 地区效应明显，落选者战斗力增强

今次选举奉行「自由搏击」，没祝福名单，为营造竞争气氛，各政团大举派兵，包括向来主打功能界别的经民联。10个地方选区平均5至6人争两席，部分人原以为是陪跑居多，得票却有惊喜，例如激战区港岛东，自由党阮建中仅以358票之差，败于民建联植洁铃。

从最终得票分析，落选者得票普遍「见得人」，大部分获过万票，例如上届新界东北只得5000多票的黄颕灏，今届得票翻倍至近1.2万；参选九龙东的观塘区议员梁思韵，与次席当选的民建张培刚仅差282票，选情紧凑。地区人士透露，梁思韵获有份量人士「加持」，吸纳大部分非民建联、工联会桩脚的票源。10区中，只有九龙东陈进雄得票未及总有效票数3%，被没收选举保证金。

事实上，部分政团派人出战直选，胜算不一定是首要考虑，工联会吴秋北昨日指不少新人参与是为巩固基本盘，了解支持工联会的票源，否则便难以积蓄力量。

2. 工联会选委界再吃败仗

今次立会大换血，工联会是唯一一个毋须「交人头」的政团，惹来其他建制派微言，来届虽保持7席不变，但两名议员陆颂雄、郭伟强齐齐落马。选委界方面，近年工联会多次滑铁卢，今次派4人出选，只得两名现任议员当选，其中身兼全国政协的工联会理事长黄国，仅排第28；梁子颖排第33「低空掠过」。

有建制中人指，工联会近年就劳资议题与商界针锋相对，关系欠佳，而选委大多有工商专业背景，自然不会卖帐；即使工联会派出身兼全国政协的副会长马光如，亦一样「唔畀面」，另一工联副会长曾志文得票更包尾。

3. 民建联选举策略操作 「暗中归边」难禁止

民建联今次在三个直选区同时派两队出战，口径是给予选民更多选择，但「谷票」用意更明显，最终九龙东、港岛东候选人皆赢得惊险，未酿成「揽炒」实有幸运成分。有民记中人透露，虽然党内指示禁谈「弃保」，必须公平对待，但到了选战后期，三区都有候选人明显跑出，党友自然会「归边」，这也是选举常态。

亦有地区人士说，虽说没有正式「弃保」，但现实上难以禁止党友倾向某候选人，例如植洁铃选前一日已贴出重量级人士撑场影片，现任议员梁熙更呼吁「集中票源」，相较之下，另一民记候选人李清霞显得势弱。

4. 「明星效应」接班有效果

今次改选，年届七十议员退位，接班人悉数成功接棒，其中实政圆桌田北辰为徒弟庄豪锋抬轿，最终获3.4万票当选，摆赢工联会及乡事派。实政圆桌主打中产，有力吸纳中间、浅黄票，今届即使多了竞争，「甩票」情况不严重，只比田北辰少了约5000票。从票站「细数」分析，庄豪锋在屯门置乐花园、大兴花园等居屋或私人屋苑得票较高，且看他跻身议会后，又能否继承田二少的敢言作风。

此外，新民党陈家珮由选委界转跑道，成功保住该党港岛西一席；林健锋、张宇人在商界一及饮食界，亦顺利交棒予徒弟，可见政圈「师徒制」仍有一定效果。

选举过后，大主席梁君彦今早率领新旧议员见传媒，就跟进火灾事件集体表态，以示团结一致。新议会多达40名新丁，据闻一众资深议员亦倾向在本周内开班，教授新人议会入门技巧，减少「甩辘」机会。

聂风