Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱立选结果四看点 落选者得票「见得人」 新丁本周内「埋位」上鸡精班

政情
更新时间：09:17 2025-12-09 HKT
发布时间：09:17 2025-12-09 HKT

立法会选举尘埃落定，今届地区直选投票率比上届高1.7个百分点，投票人数则少3万多人，但在大埔火灾惨剧的社会气氛下，爱国阵营已经「收货」，港澳办更形容三大界别投票率均「大幅超越上届」，反映社会对选举重视。综合政圈人士分析，今次选举有几个看点，值得归纳一下。

1. 地区效应明显，落选者战斗力增强

今次选举奉行「自由搏击」，没祝福名单，为营造竞争气氛，各政团大举派兵，包括向来主打功能界别的经民联。10个地方选区平均5至6人争两席，部分人原以为是陪跑居多，得票却有惊喜，例如激战区港岛东，自由党阮建中仅以358票之差，败于民建联植洁铃。

从最终得票分析，落选者得票普遍「见得人」，大部分获过万票，例如上届新界东北只得5000多票的黄颕灏，今届得票翻倍至近1.2万；参选九龙东的观塘区议员梁思韵，与次席当选的民建张培刚仅差282票，选情紧凑。地区人士透露，梁思韵获有份量人士「加持」，吸纳大部分非民建联、工联会桩脚的票源。10区中，只有九龙东陈进雄得票未及总有效票数3%，被没收选举保证金。

事实上，部分政团派人出战直选，胜算不一定是首要考虑，工联会吴秋北昨日指不少新人参与是为巩固基本盘，了解支持工联会的票源，否则便难以积蓄力量。

2. 工联会选委界再吃败仗

今次立会大换血，工联会是唯一一个毋须「交人头」的政团，惹来其他建制派微言，来届虽保持7席不变，但两名议员陆颂雄、郭伟强齐齐落马。选委界方面，近年工联会多次滑铁卢，今次派4人出选，只得两名现任议员当选，其中身兼全国政协的工联会理事长黄国，仅排第28；梁子颖排第33「低空掠过」。

有建制中人指，工联会近年就劳资议题与商界针锋相对，关系欠佳，而选委大多有工商专业背景，自然不会卖帐；即使工联会派出身兼全国政协的副会长马光如，亦一样「唔畀面」，另一工联副会长曾志文得票更包尾。

3. 民建联选举策略操作 「暗中归边」难禁止

民建联今次在三个直选区同时派两队出战，口径是给予选民更多选择，但「谷票」用意更明显，最终九龙东、港岛东候选人皆赢得惊险，未酿成「揽炒」实有幸运成分。有民记中人透露，虽然党内指示禁谈「弃保」，必须公平对待，但到了选战后期，三区都有候选人明显跑出，党友自然会「归边」，这也是选举常态。

亦有地区人士说，虽说没有正式「弃保」，但现实上难以禁止党友倾向某候选人，例如植洁铃选前一日已贴出重量级人士撑场影片，现任议员梁熙更呼吁「集中票源」，相较之下，另一民记候选人李清霞显得势弱。

4. 「明星效应」接班有效果

今次改选，年届七十议员退位，接班人悉数成功接棒，其中实政圆桌田北辰为徒弟庄豪锋抬轿，最终获3.4万票当选，摆赢工联会及乡事派。实政圆桌主打中产，有力吸纳中间、浅黄票，今届即使多了竞争，「甩票」情况不严重，只比田北辰少了约5000票。从票站「细数」分析，庄豪锋在屯门置乐花园、大兴花园等居屋或私人屋苑得票较高，且看他跻身议会后，又能否继承田二少的敢言作风。

此外，新民党陈家珮由选委界转跑道，成功保住该党港岛西一席；林健锋、张宇人在商界一及饮食界，亦顺利交棒予徒弟，可见政圈「师徒制」仍有一定效果。

选举过后，大主席梁君彦今早率领新旧议员见传媒，就跟进火灾事件集体表态，以示团结一致。新议会多达40名新丁，据闻一众资深议员亦倾向在本周内开班，教授新人议会入门技巧，减少「甩辘」机会。

聂风

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前