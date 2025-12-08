立法会选举︱自由党主席邵家辉对成绩感欣慰 冀火灾后堵制度漏洞  勿重蹈覆辙

新一届立法会选举结果出炉，自由党今（8日）于记者会总结今届成绩。该党主席、批发及零售界当选人邵家辉表示，过去自由党重视商界，亦关注很多中小企议题，虽然今次地区直选未有候选人当选，但仍对成绩感欣慰。

邵家辉：冀灾后尽快填补漏洞 不再重蹈覆辙

邵家辉亦感谢投票的选民，作为第三次当选立法会议员，他形容今次感受「和之前不同」，无太多喜悦，因为大埔发生了火灾，故希望可尽快在新一届议会中，协助灾民，以及协助政府如何将善后、重建及拨款方面做好，亦要尽快填补漏洞，冀不再重蹈覆辙。

两新丁落选 张宇人勉勿气馁：继续在岗位努力

两名新丁、参选港岛东的阮建中及港岛西的杨哲安落选，党魁张宇人鼓励两位参选人不要气馁，希望落选的党友「输了还可以继续在岗位上工作，继续去做事」，指现时获得的票数是当区居民及市民的认同和支持，但「无论做多少，永远也是不足够，没有最好，只有更好」，相信他们下届要争取到议席是绝不困难。

问及有新丁议员上任后党内的交接工作，张宇人表示，一直有份协助新人进入议会，一直都是自由党的强项，称在立法会25年间，「自由党经常交替」，历届新议员「在第一届议事和议会工作绝对无困难」。至于法律界，他坦言是「陌生少少」，但过往有党友为律师「在议会帮轻很多」，相信陈晓峰律师背景可协助处理议会条例。

法律界当选人陈晓峰：利用背景推动法制优化

成功连任的选委界李镇强称，一直与立法会同仁致力透过创科、AI与大湾区接轨、协同分工，以及如何对接好国家十五五规划。他认为灾后，更应讨论如何优化政策、法例，甚至工程流程需否有专业人士监工。

首次晋身立法会、法律界当选人陈晓峰感谢法律界同仁给予机会，亦感谢党给自己机会参选。他指火灾过后，期望可化悲愤为力量，协助灾民重拾新生活，重建家园；进入议会后会推动有关法制优化工作。他续称，将利用其背景，结合法律和科技两方面知识，推动相关法例升级，考助各行各业升级转型。

同样首次晋身立法会、饮食界梁进会在火灾后反思如何发挥自身力量，亦感谢中央政府、特区政府全力协助、跟进。他指很多善心人士捐款、捐物资，以及18区关爱队出力，「感受到大家的热心和善心」。

记者：何姵妤

摄影 : 何君健

