立法会选举｜5名新丁全落败 议席6变3 新民党仍满意称「无跌票」：市民唔希望大党话晒事

立法会选举圆满结束，新民党今届共派出8人参选，最终3名现任议员成功连任，包括新界东北李梓敬、选委界何敬康，以及转战港岛西直选的现任选委界议员陈家珮。至于其余5名出战地区直选的「新丁」就全数落败。来届议席数目将大减一半至3席。新民党强调，虽然该党议席减少，但得票率并没有减少，证明该党在地区中的实力，对此感到非常满意，「好多政党都跌咗票，但新民党冇跌到票」。

李梓敬谈及宏福苑相关票站：每4人就有1人投我

早前发生大火的大埔宏福苑，属新界东北选区范围。而该选区的李梓敬今次取得逾4.2万票连任。他感谢市民信任，又提到自己在包括宏福苑居民在内的票站中，取得近25%的选票，「每四人在那里投票，就有一人投我」，认为自己背负著大量宏福苑居民期望，再次进入立法会的意义重大。

李梓敬在发言期间一度哽咽，称有不少宏福苑居民向他表示特意回来投票给他，对他而言很感动，因为「居民面对嘅问题咁多，投票应该系佢哋摆得最低嘅一样嘢」，居民对他的信任给予其大量工作动力，他承诺将全力支援居民，并做好安置等工作，并强调要做好市民的后盾，「今日系大埔嘅宏福苑，听日可以系我哋选区，或香港任何一个地方，出现任何一个问题，自己作为民意代表，初衷就是要在市民最需要的时候，作对方的后盾」。

敢言议员成功交棒 新民党：市民不希望大党话晒事

陈家珮指，其选区为10个选区中最严峻的选区，有3个现任议员，认为自己成功「出票」的小区，正是其一直深耕的小区，强调未来不仅会做好立法和监督政府的角色，亦会加强地区工作；何敬康表示，成功连任不是自己一个人的功劳，多得团队协助，称未来只有做好议员这一个目标，承诺将全力配合政府有效施政，推动改革，并将议政水平进一步提高。

被问及本次选举有不少敢言议员都成功交棒，是否反映市民支持敢言议员的路线。新民党指，在是次选举中，不少市民都有选择该党、田北辰的实政圆桌、方国珊的专业动力，认为可见选民心中都希望有制衡，「不希望大党话晒事」。

记者：林彦汛

