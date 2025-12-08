立法会选举︱经民联地区选举全军覆没 卢伟国视之为练兵：会改善地区服务网络

立法会选举圆满结束，经民联最终成功夺得8席，成议会第二大党。当选议员包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界（第一）林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威，以及选委界梁美芬与邓铭心。经民联主席卢伟国今日（8日）总结选举成绩时，先感谢业界及市民的广泛支持，他认为是次在选委界别全取2席，以及在功能界别大部分成功接棒，做到薪火相传。对于地区直选的4席全数落败结果，卢伟国形容「是一场练兵」，承诺今后会经民联在今后将改善地区服务网络及服务水平。

卢伟国：选举是新选制成功实践

卢伟国表示，今次立法会选举，是一场「充分体现广泛代表性均衡参与和公平竞争的成功选举」。他指，虽然选举在宏福苑大火后举行，但是全港市民同心一致，推动香港由治及兴，是新选制的一次成功实践，极具意义。他又称经民联在新一届议会将积极协助政府推进善后工作，支援受影响灾民，并通过推动完善法规，防范同类灾难重演。

对于今年经民联未能在地区直选中胜出，卢伟国表示，这一次是很好的机会「练兵」，赞扬候选人在选举过程中展现了他们的专业及地区服务能力，将会检讨并在今后进一步加强经民联的地区服务网络和服务。

林健锋笑言：新一届团队唔会乱咁告急

是次换届选举中，经民联呈现「薪火相传」之势，由同属该党派的议员接棒。现任立法会主席梁君彦所属的工业界（第一）将由黄永威接替。梁君彦表示，这次选举竞争激烈，市民、政府及中央对第8届立法会的期望很多，盼市民能够给予新议员机会，经民联亦希望接班团队能为香港市民做实事。

而现任立法会议员、经民联副主席林健锋则由林伟全接棒，林健锋强调，此次交棒并非退休，而是在香港发展的关键时期，将交棒给新一代。他指出，新一届团队将继续急市民所急，「但系唔会乱咁告急」。作为行政会议成员及经民联的桥梁，林健锋表示将继续促进沟通，并将职责交棒给林伟全。他笑言，经民联团队「老中青都有，老都唔系好老」，各有谋略且勤力，并感谢市民长期以来对经民联的信任与支持。

梁美芬：需深化对外交往，更好融入国家发展大局

在本届立法会选举中，经民联共有8名候选人成功当选。其中，4人为新任议员，其余则均为连任，当中包括选委界梁美芬、乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉及纺织及制衣界陈祖恒。梁美芬表示，本港需深化对外交往合作，更好融入国家和服务国家的发展大局 ，并重申经民联「工商带动经济，专业改善民生」的创党方向，指出带动经济是为了协助国家与香港「做大个饼」，同时必须坚守「一国两制」的独特优势。面对外部风浪，她相信新旧议员都抱有共同目标，即在各自岗位上协助特区政府「走出去、引进来」。

吴永嘉则感谢经民联的裁培，让他从一名新丁成长至一名有经验的议员，并向选民保证当选后会履行政纲提及的「创新科技、创造未来、创造幸福」；陈祖恒同样感谢市民和经民联的支持，并表示希望和其他议员合作，进行产业改革，科技创新，让香港在国家的蓝图下发挥优势。

梁美芬：相信新任议员有能力处理灾后相关问题

而四名新任议员则是商界（第一）林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威，以及选委界邓铭心。黄永威感谢业界及经民联的支持，表示会传承香港优秀的检证制度，并且积极培养及吸纳人才，使更多人为香港社会付出；卜国明表示会积极落实政纲，例如加速北都发展，以协助产业发展，并重修基建，推进经济发展；邓铭心表示选委会有9成多的投票率，代表着选委会是万众一心为香港好，借着这个由治及兴的时代促进香港发展，并希望能尽快在立法会推动楼宇防火相关议题，及将政府和市民的心声互通，更好推动香港发展。

被问到本次选举有多个新任议员，会否对处理宏福苑大火有影响。梁美芬回应指，她于2008年首次当选议员时亦曾经历过雷曼债券事件，认为「开工就可以慢慢进入角色」，相信经民联新任议员能同时处理多项事务，并提供有效建议能力。

相关新闻：

立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败

立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多

立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」

立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票

立法会选举结果︱工联会7人当选保持现有7议席 经民联8人当选 自由党维持4席不变