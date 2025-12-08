立法会选举︱地区选举全军覆没 卢伟国视之为「练兵」：改善地区服务网络

立法会选举圆满结束，经民联最终成功夺得8席，成议会第二大党。当选议员包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界（第一）林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威，以及选委界梁美芬与邓铭心。经民联主席卢伟国今日（8日）总结选举成绩时，先感谢业界及市民的广泛支持，他认为是次在选委界别全取2席，以及在功能界别大部分成功接棒，做到薪火相传。对于地区直选的4席全数落败结果，卢伟国则形容「是一场练兵」，承诺今后会经民联在今后将改善地区服务网络及服务水平。

相关新闻：

立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败

立法会选举︱新议会40人属新面孔 27人身兼全国人大政协 占总数三成历届最多

立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」

立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票

立法会选举结果︱工联会7人当选保持现有7议席 经民联8人当选 自由党维持4席不变