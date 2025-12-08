立法会选举︱地区选举全军覆没 卢伟国视之为「练兵」：改善地区服务网络
更新时间：16:28 2025-12-08 HKT
发布时间：16:28 2025-12-08 HKT
发布时间：16:28 2025-12-08 HKT
立法会选举圆满结束，经民联最终成功夺得8席，成议会第二大党。当选议员包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界（第一）林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威，以及选委界梁美芬与邓铭心。经民联主席卢伟国今日（8日）总结选举成绩时，先感谢业界及市民的广泛支持，他认为是次在选委界别全取2席，以及在功能界别大部分成功接棒，做到薪火相传。对于地区直选的4席全数落败结果，卢伟国则形容「是一场练兵」，承诺今后会经民联在今后将改善地区服务网络及服务水平。
