立法会选举︱地区选举全军覆没 卢伟国视之为「练兵」：会改善地区服务网络

立法会选举圆满结束，经民联最终成功夺得8席，成议会第二大党。当选议员包括乡议局刘业强、工业界（第二）吴永嘉、纺织及制衣界陈祖恒、商界（第一）林伟全、工程界卜国明、工业界（第一）黄永威，以及选委界梁美芬与邓铭心。经民联主席卢伟国今日（8日）总结选举成绩时，先感谢业界及市民的广泛支持，他认为是次在选委界别全取2席，以及在功能界别大部分成功接棒，做到薪火相传。对于地区直选的4席全数落败结果，卢伟国则形容「是一场练兵」，承诺今后会经民联在今后将改善地区服务网络及服务水平。

卢伟国：是次选举是新选制的一次成功实践

卢伟国表示，今次立法会选举，是一场「充分体现广泛代表性均衡参与和公平竞争的成功选举」。他指，虽然选举在宏福苑大火后举行，但是全港市民同心一致，推动香港由治及兴，是新选制的一次成功实践，极具意义。他又称经民联在新一届议会将积极协助政府推进善后工作，支援受影响灾民，并通过推动完善法规，防范同类灾难重演。

对于今年经民联未能在地区直选中胜出。卢伟国表示，这一次是一个很好的机会「练兵」，在选举过程中展现了他们的专业及地区服务能力，并会检讨并在今后进一步加强经民联的地区服务网络和服务。

林健锋笑言：新一届团队唔会乱咁告急

是次换届选举中，经民联呈现「薪火相传」之势，由同属该党派的议员接棒。现任立法会主席梁君彦所属的工业界（第一）将由黄永威接替。梁君彦表示，这次选举竞争激烈，市民、政府及中央对第8届立法会的期望很多，盼市民能够给予新议员机会，经民联亦希望接班团队能为香港市民做实事。

而现任立法会议员林健锋则由林伟全接棒，林健锋强调，此次交棒并非退休，而是在香港发展的关键时期，将交棒给新一代。他指出，新一届团队将继续急市民所急，「但系唔会乱咁告急」。作为行政会议成员及经民联的桥梁，林健锋表示将继续促进沟通，并将职责交棒给林伟全。他笑言，「老中青都有，老都唔系好老」，各有谋略且勤力并感谢市民长期以来对经民联的信任与支持。

