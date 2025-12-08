Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜工联会7人当选 两议员转跑道「堕马」 吴秋北：停留舒适圈不符勇于担当精神

更新时间：15:54 2025-12-08 HKT
发布时间：15:54 2025-12-08 HKT

工联会今届派出16人参选，最终议席维持7席，成为第三大党。当中，9人出战地区直选，但只有3名现任议员连任成功，包括吴秋北、邓家彪及陈颖欣，原劳工界的郭伟强及原选委界的陆颂雄则「转跑道」失败。

工联会会长吴秋北今日（8日）总结选举成绩时形容工联会在今届选举是「有得有失」，在地区直选获得的票数有所增长，有超过26万名选民支持，高于上届的19万多人，整体得票率为22.2%，相信反映出工联会稳步开拓的群众基础。他强调，进入议会首要工作是配合政府推动宏福苑火灾善后工作，长远期望为香港民主发展注入新动力，推动香港经济繁荣稳定。

工联会理事长黄国表示，今次选举得到选民的认同和支持，加入立法会后会履行选举的承诺，在参选过程各方面也有反映不同的情况，加快宏福苑重建及调查的工作，这是当选后立法会议员的共识。至于对接「十五五」规划，加快北部都会区的发展，在AI发展下加以配合、完善巿民在内地的发展及退休生活等，亦要照顾本地职工就业，这几方面是未来的重点工作。

陆颂雄、郭伟强「落马」 吴秋北：面对失利应迎难而上

被问到两名现任议员陆颂雄、郭伟强「落马」是否错判形势，吴秋北表示，是次选举策略的核心是展示工联会敢于担当、开疆拓土的意识，两位议员停留在舒适区可能不符合勇于担当的精神，即使面对失利，亦应迎难而上，而不应惧怕。

对于派出大量新人参选的决定，吴秋北解释此乃巩固工联会「票盘」。若「无自己的人去参与，我们的票将会流去哪里，大家是不知道的。」全面参与地区，找回支持者支持，工联会更能巩固了现有基本盘。他亦强调培养人必须「踏出第一步」，要在新的平台上面去锻炼、去磨练，才能够真正锻炼出人才，所以不认同现时「青黄不接」。

吴秋北坦言，对于有现任议员未能成功连任感到「可惜」，但强调这是工联会「整体的决策部署」的一部分。吴秋北在记者会结束后，邀请所有工联会今次参选议员及助选团队上台合照，包括竞逐连任失败的郭伟强和陆颂雄。郭伟强有与一旁的工联会副理事长曾志文微笑点头、亦露出笑容回应记者，陆颂雄则神情严肃。

 

争取连任的工联会副理事长邓家彪获得53675票，赢得九龙东议席，成为全港票王。邓家彪表示，今次可顺利连任有赖工联会扎根九龙东超过30年的工作。他当选后第一的工作，包括跟进牛头角安基苑情况，联络要求房委会介入，因为安基苑正进行大维修工程，与发生大火的大埔宏福苑聘用同一顾问，现时处于真空状态。

邓家彪又提到，政府明年将就「东九龙过山线」的东九龙智慧绿色集体运输系统进行招标，会要求政府尽早提供撇除商业敏感内容的招标文件，避免在设计或营运上出现落差。

记者：谢宗英

摄影：何健勇

