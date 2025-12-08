立法会选举︱陈克勤 : 于宏福苑相关票站 民建联得票率均位前列 证明灾民对该党有期望

新一届立法会选举结果尘埃落定，民建联最终取得20席，较上届增加1席，继续是立法会第一大党。民建联主席陈克勤今日（8日）总结选举时表示，民建联将全力支持大埔宏福苑火灾受灾居民的重建工作。他透露，于宏福苑相关票站中，民建联得票率均位于前列，说明宏福苑灾民及广福邨居民对该政党有所期望。该党目前已在大埔找到一块熟地，可立即启动重建，又承诺在立法会复会后，优先推动灾后重建及相关政策改革，包括支持特区政府落实大厦维修与安全监督改革。

将持续改进工作以回应社会期望

该党今届直选总得票只有约43万票，相较上届的约68万票大幅减少近25万票。陈克勤表示，虽然总议席较上届增加一席，但总体得票率有所下降，有两位现任议员未能连任。民建联将认真总结选举结果，持续改进工作以回应社会期望。

陈克勤表示，今届选举在遭遇重大火灾的背景下顺利完成，投票率超越上届，展现社会团结应对灾情、推动发展的决心。民建联认为本次选举公开、公平、廉洁，过程平稳有序，特区政府及公务员团队在宣传、票站安排等方面工作到位，为选举成功奠定基础。陈克勤强调，未来将继续与特区政府及社会各界团结合作，坚决挫败任何反中乱港分子的企图，维护香港稳定繁荣。

陈克勤：民建联于受灾情影响票站中得票率位于前列

大埔宏福苑早前发生五级大火，居民流离失所。陈克勤表示，于受灾情影响的三个票站中，民建联得票率均位于前列，说明宏福苑灾民及广福邨居民对该政党有所期望。他指，民建联已在大埔找到一块熟地，可立即启动重建，该地位于富善邨，认为其适合发展，并提及附近临时巴士厂可扩建，但具体建设规模与时程需待特区政府专业评估，强调最终决策权在政府。

在灾后重建方面，陈克勤表示，灾民意愿多样，有人希望原区安置，亦有人因「触景伤情」不愿重返原居地。他强调，当务之急是制定长远重建方案，并依灾民个别诉求及业权状况提供具体对策。

植洁铃358票之差险胜 陈克勤：「双候选人」策略旨在「优中选优」

民建联在三个选区各派出两人参选，选情均较为激烈。其中，港岛东的植洁铃仅以358票的微弱优势险胜自由党候选人阮建中，问及选后是否会就此进行日后检讨。

陈克勤表示，此决定经过执委会深思熟虑，主要基于两大原因，一是为市民提供更多选择，让选民能在「优中选优」；二是希望借此动员所有支持者出来投票，并激励候选人积极争取每一张选票，使其政纲与主张更贴近当区需求。

陈克勤表示，今次策略虽与以往不同，但在选举过程中，六位候选人表现优异，得票率不俗，获得不少市民支持。他认为，这一策略已带来正面效果，既能强化地区代表性，也有助提升选民参与度。

陈克勤又指，民建联将自我检讨选战策略与政纲内容，并注意到此次选举中，各选区均有多名优秀候选人参与，其政纲与民建联相近且具可行性。他强调，不仅民建联候选人，其他五位竞逐连任的直选议员得票亦普遍下跌，反映市民在选举中有更多元选择，选票流向不同政团候选人。

陈克勤最后与所有出席活动的当选人鞠躬感谢选民的支持

