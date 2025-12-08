立法会选举｜驻港国安公署：一切干扰破坏选举的企图注定徒劳无功 无法阻挡香港高质量民主发展步伐

驻港国家安全公署发言人今日(8日)发表谈话，热烈祝贺香港特区第八届立法会选举成功举行。

发言人表示，此次选举是香港特区全面落实「爱国者治港」原则，完善选举制度、进入「一国两制」实践新阶段的又一次重要民主实践，为巩固特区良政善治、促进特区实现高质量发展创造有利条件，为更好推进灾后重建、推动香港勇毅前行提供有力支撑。从启动选民登记、到完成投票选举，半年多来，特区政府依法有序组织选举，爱国爱港力量踊跃参选，社会各界积极响应。大埔宏福苑火灾发生后，特区政府团结带领各界众志成城、抗灾救灾、共克时艰，统筹推进救灾善后与选举如期举行，广大选民化悲痛为力量，为自己、为香港、为未来投出神圣一票。此次选举守正创新，摒弃对抗撕裂等陋习，开创理性建设的选举文化，彰显新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性。

相关新闻：立法会选举︱港澳办：反映社会高度重视、积极认同选举 中联办：彰显新选举制度先进性优越性

境外敌对势力和反中乱港分子企图「以灾乱港」

发言人指出，选举期间，境外敌对势力和反中乱港分子死性不改，不断攻击抹黑选举制度和参选人，甚至企图「以灾乱港」，消费广大市民悲情，抹黑诋毁特区政府抗灾救援的努力，散布谣言将选举与救援对立，煽惑选民不投票或投无效票，以遂其「以灾阻选」的政治目的，充分暴露其「逢选必闹」、「借灾生事」的丑陋嘴脸。特区执法机构及时澄清事实真相，依法调查、制止、拘捕多名涉嫌借灾生事、生乱及干扰破坏选举人员，为选举如期举行创造有利条件。选举结果充分表明，随著「一国两制」制度体系不断完善，在国安法治护航下，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，保安全求发展的社会共识不断凝聚。一切干扰破坏立法会选举的企图注定徒劳无功，无论反中乱港分子还是外部干预势力，都无法阻挡香港高质量民主发展步伐，都无法改变香港由治及兴大势。

发言人强调，驻港国家安全公署将一如既往全力支持特区政府依法施政、统筹好发展与安全，全面准确实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其附属法例等维护国家安全法律制度，为香港长期繁荣稳定、长治久安保驾护航。

